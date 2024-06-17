Щасливі, що досягли цього: кременчуцькі випускники про свій шлях до медалей та плани на майбутнє

Медалісти подякували своїм вчителям за те, що супроводжували їх протягом 11 років навчання та дали дорогу в майбутнє
Сьогодні, 17 червня, у сквері імені Бабаєва кременчуцькі випускники отримали золоті та срібні медалі.
Загалом нагородили 120 випускників: 101 учень отримав золоту медаль та ще 19 — срібні медалі.
Перед урочистим нагородженням «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із випускниками та запитав, чи складно їм дався шлях до цієї нагороди та які відчуття у них зараз.
Анна — випускниця кременчуцького ліцею № 5. Говорить, їх тут сьогодні 17 медалістів — учні 11-А та 11-Б класів.
Випускників ліцею № 10 «Лінгвіст» на заході найбільше.
Медалістка Марія говорить, є представники з кожного класу паралелі. Дівчина в очікуванні нагородження та ділиться з нами своїми відчуттями:
Марія закінчила ліцей № 11. Каже: і вона, і її однокласники дуже задоволені, що досягли своєї мети.
Ще одна випускниця 11-го ліцею, Дарія, подякувала педагогам за навчання упродовж усіх 11 років.
Більшість випускників ще до кінця не визначилися із вузами, куди планують вступати. Проте усі говорять, що залишатимуться в Україні та планують навчатися у Києві.
Під час урочистостей привітав випускників міський голова Кременчука Віталій Малецький. А директор департаменту освіти Геннадій Москалик додав, що золоті та срібні медалі — це скоріше стимул для самих учнів. Бо нині, на жаль, виші не дають ніяких бонусів медалістам.
Нагадаємо, що 30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук.
А напередодні випускники ліцею № 11 станцювали вальс на центральній площі Кременчука під гул сирен, які сповіщали про небезпеку російських обстрілів.
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