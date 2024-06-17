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Щасливі, що досягли цього: кременчуцькі випускники про свій шлях до медалей та плани на майбутнє

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 405

 

Медалісти подякували своїм вчителям за те, що супроводжували їх протягом 11 років навчання та дали дорогу в майбутнє

Сьогодні, 17 червня, у сквері імені Бабаєва кременчуцькі випускники отримали золоті та срібні медалі.

З посмішками, квітами та побажаннями на майбутнє: кременчуцьким випускникам вручили золоті та срібні медалі

Загалом нагородили 120 випускників: 101 учень отримав золоту медаль та ще 19 — срібні медалі.

 

Перед урочистим нагородженням «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із випускниками та запитав, чи складно їм дався шлях до цієї нагороди та які відчуття у них зараз.

Анна — випускниця кременчуцького ліцею № 5. Говорить, їх тут сьогодні 17 медалістів — учні 11-А та 11-Б класів.

 

— Дуже багато старань потрібно було для цієї медалі. І ми дуже раді, що сьогодні нарешті її отримаємо.

Випускників ліцею № 10 «Лінгвіст» на заході найбільше.

 

Медалістка Марія говорить, є представники з кожного класу паралелі. Дівчина в очікуванні нагородження та ділиться з нами своїми відчуттями:

 

— Це такий довгоочікуваний момент — і нарешті ми стоїмо усі тут. Я дуже задоволена і дуже щаслива, що закінчила гідно свій навчальний заклад. Тому я дуже рада бути сьогодні тут.

Марія закінчила ліцей № 11. Каже: і вона, і її однокласники дуже задоволені, що досягли своєї мети.

 

— Ми всі дуже задоволені сьогодні! Кожен з нас ставив мету — і він її досяг. Кожен щасливий, що має такий успіх. І це тільки початок у кожного, крок у майбутнє.

Ще одна випускниця 11-го ліцею, Дарія, подякувала педагогам за навчання упродовж усіх 11 років.

 

— Я навчалася в 11-му ліцеї з першого класу. Дуже люблю цей заклад, дуже люблю педагогів. Це був справді тернистий шлях, ускладнений умовами — спочатку ковід, далі повномасштабне вторгнення. Але я дуже рада, що здобула золоту медаль, що сьогодні її отримую. Це справді складно, але воно того варте. І найважливіше — не сама медаль, а ті знання, які я здобула протягом цих 11 років.

Більшість випускників ще до кінця не визначилися із вузами, куди планують вступати. Проте усі говорять, що залишатимуться в Україні та планують навчатися у Києві.

 

Під час урочистостей привітав випускників міський голова Кременчука Віталій Малецький. А директор департаменту освіти Геннадій Москалик додав, що золоті та срібні медалі — це скоріше стимул для самих учнів. Бо нині, на жаль, виші не дають ніяких бонусів медалістам.

Нагадаємо, що 30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук.

А напередодні випускники ліцею № 11 станцювали вальс на центральній площі Кременчука під гул сирен, які сповіщали про небезпеку російських обстрілів. 

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: випускники медалі нагородження опитування
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