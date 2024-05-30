У Кременчуці відзначили призерів наукового конкурсу МАН

30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Загалом Кременчук у поточному навчальному році здобув 11 призових місць на всеукраїнському етапі та понад сотню — на обласному рівні.
Найбільше призових місць на всеукраїнському рівні мають учні ліцеїв № 4, 10, 5 та 11.
Учениця ліцею № 10 «Лінгвіст» Надія Обревко каже, що роботу присвятила дослідженню взаємозв’язку між соціальними мережами, якістю сну та психічним здоров’ям у старшокласників.
Ще одна учениця ліцею № 10 Марія Плахотна розповідає, що метою її роботи була у дослідженні переробки ціанобактерії у біопаливо, у біодобриво та біогаз.
Кременчуцька ліцеїстка Марія Плахотна стала переможницею МАНу одразу у двох секціях
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, за весь час участі у конкурсі МАН, місто здобуло 256 призових місць на всеукраїнському етапі та понад 2 тисячі — на обласному рівні.
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