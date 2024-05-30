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У Кременчуці відзначили призерів наукового конкурсу МАН

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 1

Найбільше призових місць на всеукраїнському рівні мають учні ліцеїв № 4, 10, 5 та 11

30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Загалом Кременчук у поточному навчальному році здобув 11 призових місць на всеукраїнському етапі та понад сотню — на обласному рівні. 

Найбільше призових місць на всеукраїнському рівні мають учні ліцеїв № 4, 10, 5 та 11.

Учениця ліцею № 10 «Лінгвіст» Надія Обревко каже, що роботу присвятила дослідженню взаємозв’язку між соціальними мережами, якістю сну та психічним здоров’ям у старшокласників. 

— Зараз у нас все в режимі диджиталізації й діти дуже багато проводять часу у своїх ґаджетах, а це впливає відповідно на сон, вони менше сплять і це впливає на психологічне здоров’я, — розповідає Надія Обревко.

Ще одна учениця ліцею № 10 Марія Плахотна розповідає, що метою її роботи була у дослідженні переробки ціанобактерії у біопаливо, у біодобриво та біогаз. 

Кременчуцька ліцеїстка Марія Плахотна стала переможницею МАНу одразу у двох секціях

 

— Таким чином ми використовуємо ціанобактерії для того, щоб очистити водойми, покращуємо стан води та стан повітря, — каже Марія. 

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, за весь час участі у конкурсі МАН, місто здобуло 256 призових місць на всеукраїнському етапі та понад 2 тисячі — на обласному рівні. 

ПО ТЕМІ:

Вихованці МАН з Кременчука та Горішніх Плавнів підкорюють наукові висоти 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: МАН
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