У Кременчуці відзначили призерів наукового конкурсу МАН

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30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Загалом Кременчук у поточному навчальному році здобув 11 призових місць на всеукраїнському етапі та понад сотню — на обласному рівні.

Найбільше призових місць на всеукраїнському рівні мають учні ліцеїв № 4, 10, 5 та 11.

Учениця ліцею № 10 «Лінгвіст» Надія Обревко каже, що роботу присвятила дослідженню взаємозв’язку між соціальними мережами, якістю сну та психічним здоров’ям у старшокласників.

— Зараз у нас все в режимі диджиталізації й діти дуже багато проводять часу у своїх ґаджетах, а це впливає відповідно на сон, вони менше сплять і це впливає на психологічне здоров’я, — розповідає Надія Обревко.

Ще одна учениця ліцею № 10 Марія Плахотна розповідає, що метою її роботи була у дослідженні переробки ціанобактерії у біопаливо, у біодобриво та біогаз.

Кременчуцька ліцеїстка Марія Плахотна стала переможницею МАНу одразу у двох секціях

— Таким чином ми використовуємо ціанобактерії для того, щоб очистити водойми, покращуємо стан води та стан повітря, — каже Марія.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, за весь час участі у конкурсі МАН, місто здобуло 256 призових місць на всеукраїнському етапі та понад 2 тисячі — на обласному рівні.