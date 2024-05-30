Випускники Кременчука станцювали вальс під гул сирен

Кременчуцькі випускники ліцею № 11 станцювали на центральній площі Кременчука під гул сирен, які сповіщали про небезпеку російських обстрілів.

11-класники на площі Перемоги зняли відео останнього шкільного танцю, який планують виконати на останньому дзвонику та на випускному. Вони мріяли про цей танець кілька років. Про ідею танцю, яка переплітається із сьогоденням російсько-української війни «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла випускниця Анастасія Педоренко.

— Це наш останній шкільний танець, як випускників 2024. Ми будемо танцювати його на останньому дзвонику і на випускному. Постановкою номера займалася хореограф Наталія Грінченко. Ми вирішили поєднати вальс із хіп-хопом під пісню «Teresa & Maria» Jerry Heil і Alyona Alyona. Ліричний вступ і лірична кінцівка танцю з вальсом — це показ війни, яка нас оточує, у якій ми змушені проживати свої найкращі роки і закінчувати школу. А енергійна середина з хіп-хопом — це відображення того, що ми не здаємось, не опускаємо рук і продовжуємо жити це життя на повну, брати насолоду від кожної миті, розвиватись і, незважаючи ні на що, рухатись далі. Перемога за нами! — сказала випускниця Анастасія.