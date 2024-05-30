Поліція Кременчука розшукує безвісно зниклу Оксану Литвин

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29 травня до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 44-річної кременчужанки Оксани Литвин. Жінка пішла з місця мешкання 28 травня і досі не повернулась. Оксана перебуває на диспансерному обліку та має проблеми зі здоровʼям. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Прикмети зниклої:

Вік: 40-45 років

40-45 років Зріст: 158 см

158 см Статура: середня

середня Волосся: темне

темне Очі: блакитні.

Одяг:

Жакет бежевий

Худі білий в смужку

Лосини чорні

Рожеві кросівки.

Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Оксани Литвин, з проханням повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, що у Полтаві тривають пошуки зниклої безвісти 12-річної Дарії Волошиної.