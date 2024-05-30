Поліція Кременчука розшукує безвісно зниклу Оксану Литвин

29 травня до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 44-річної кременчужанки Оксани Литвин. Жінка пішла з місця мешкання 28 травня і досі не повернулась. Оксана перебуває на диспансерному обліку та має проблеми зі здоровʼям. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Оксани Литвин, з проханням повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
Нагадаємо, що у Полтаві тривають пошуки зниклої безвісти 12-річної Дарії Волошиної.
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