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«Як так можна робити під час війни». Кременчуцька профспілка провела акцію проти об’єднання місцевих лікарень

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 260

Профспілка анонсувала проведення ще однієї акції біля міської ради

30 травня профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука провела акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського. Рух транспорту учасники акції не перекривали. 

— Порушена 49 ст. Конституції, у якій написано, що заборонено скорочувати діючу мережу закладів. Конституцію не має ніхто порушувати. Але пан Малецький, мабуть, знаєте вже давно кинув око на цю лікарню […] і прийняли таке рішення, що 2 місяці дається колективу, щоб написали заяви, тобто ліквідація підприємства йде […] Де-факто, так, лікарня наче і залишається, але де-юре робити цього не можна, — розповів керівник профспілки Сергій Москалець. 


Він запропонував варіант, як зупинити реорганізацію лікарні «Придніпровська». За його словами, керівництво медичного закладу має подати в суд на рішення міської влади або це має зробити профспілка. 

 

— Суд зупиняє на період ліквідації рішення міської ради й вирішується по суті, — сказав Москалець.

Керівник зазначив, що наразі «їх профспілка чогось сидить» і додав, що «запропонував їм (медикам — ред.) вступити у вільну профспілку»

— Нам «головняк» (проблеми — ред.) теж [не потрібен]. Буквально 3-4 місяці назад закривали неврологічне відділення у Першій лікарні. Весь колектив відділення з завідуючим вступили у вільну профспілку і ми ліквідували той наказ. теж від Малецького все йшло, — сказав Сергій Москалець. 

Вимушена переселенка Фатіма Гасанова розповіла, що постійно користувалась послугами лікарні «Придніпровська» з моменту, як приїхала до Кременчука і виступила проти реорганізації закладу. Загалом люди говорили, що в медзакладі працюють «найбільш кваліфіковані лікарі» і «як так можна робити під час війни»

Попри те, що у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Сергій Москалець анонсував перекриття дорожнього руху, сьогодні це не відбулося. За словами керівника профспілки, повторно акцію проведуть за 2 тижні біля приміщення міської ради й «якщо вони (влада — ред.) не вийдуть, ось ці люди сказали, що вони вийдуть і перекриють 3-4 пішохідних переходи без світлофора».

— По-перше, нас попросила Служба безпеки й поліція почекати, щоб розібратись. Можливо, буде порушена якесь кримінальне провадження, — прокоментував Сергій Москалець щодо скасування рішення про перекриття руху.

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна. 

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ. 

Станом на травень 2023 року у Кременчуці до типу кластерних лікарень входила лише лікарня «Кременчуцька», ймовірно, що в місті формують ще одну кластерну лікарню, щоб збільшити фінансування від держави і зменшити витрати від міста.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: реорганізація профспілка лікарня Придніпровська Перша міська лікарня лікарня ім. Богаєвського Акція
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