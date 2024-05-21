Більше грошей від держави і менше витрат від міста: про реорганізацію лікарні «Придніпровська»

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 0

Один з головних аргументів щодо реорганізації медзакладу від міського голови Кременчука Віталія Малецького розвінчали в НСЗУ

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня. Попри те, що лікарню мають об’єднати до 2026 року, у Кременчуці пришвидшили цей процес. Що каже міська влада, керівництво лікарні «Придніпровська» та представники Національної служби здоров’я України — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Створення спроможної мережі, покращення сфери охорони здоров’я і ряд проблем. Що каже міська влада

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

— Це формування спроможної мережі. І під формування спроможної мережі нацслужба (Національна служба здоров’я України — ред.) даватиме кошти. Тому що може виявитись так, що буде 10 лікарень, але служба скаже: «Ви входите в мережу, а ви вибачте — ні». Нам треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави, — сказав голова Кременчуцької громади на засіданні виконкому 16 травня.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Вже на сесії міської ради 17 травня Віталій Малецький наголошував на створенні спроможної мережі та фінансуванні від НСЗУ, втім додав, що «не хотів би говорити ті речі, які б не сподобались би завідуючому лікарні», коментуючи про доцільність реорганізації медзакладу.

— Ми готові йти на будь-яке спілкування, пояснювати лікарям, медперсоналу, пацієнтам, що для них буде лише краще. Ми інвестуємо у цю лікарню, ми хочемо, щоб вона (лікарня «Придніпровська» — ред.) працювала, — заявив Малецький.

А після порушив проблемні питання, що виникли в лікарні.

— От я б, наприклад, вигнав би електрика звідти, тому що генератор, який було передано, як гуманітарна допомога, встановлено, але не підключено. Але машина лікаря, який заряджається від електро пристрою винесено, найкраще зроблено. А генератор ні. Тому що електрик зайнятий чимось іншим, мабуть, йому про це хтось сказав. Кондиціонер, який треба ставити в палату бійця, ставлять старшій медсестрі, — розповів міський голова.

Лікарів мають працевлаштувати. Що кажуть у лікарні «Придніпровська»

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директор лікарні «Придніпровська» Віктор Скачко розповів, що про реорганізацію закладу дізнався «з публікацій в інтернеті» напередодні оприлюднення проєкту рішення.

Тоді Віктор Скачко зазначив, що він знає, що і його, і увесь персонал лікарні мають працевлаштувати. Директор медзакладу додав, що навіть якщо йому й запропонують у лікарні посаду заступника, він не впевнений, що пристане на таке рішення.

Додамо, що Віктору Скачку запропонували стати заступником директором Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського, але, за словами мера, «він поки що для себе ще не визначився» станом на 17 травня.

Спроможна мережа і фінансування НСЗУ

Фінансування медзакладу Національною службою здоров’я України не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні. Про це у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна 20 травня.

— (Фінансування — ред.) залежить від того, які були надані медичні послуги, а які — ні. Якщо були послуги і був договір з Національною службою здоров’я України, то заклад отримає гроші, — зазначила Мілютіна.

Вона підтвердила, що лікарня індивідуально укладає договір з НСЗУ, «якщо вона відповідає (вимогам — ред.) по персоналу, обладнанню і подається на тендери».

Як раніше розповідав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ.

Станом на травень 2023 року у Кременчуці до типу кластерних лікарень входила лише лікарня «Кременчуцька», ймовірно, що в місті формують ще одну кластерну лікарню, щоб збільшити фінансування від держави і зменшити витрати від міста.

Що таке спроможна мережа закладів охорони здоров’я

Основні зміни медичної реформи, що почали впроваджувати з 2022 року — це закріплення на законодавчому рівні принципів формування спроможної мережі медичних закладів, встановлення їхнього статусу та ролі.

Спроможна мережа закладів формуватиме госпітальний округ, сама ж вона складатиметься з трьох типів лікарень:

загальні;

кластерні;

надкластерні.

Складні випадки будуть лікуватися у кластерних та надкластерних лікарнях, а реабілітація хворих відбуватиметься у лікарнях за місцем проживання, у загальних. Більш детально про типи лікарень читайте ТУТ і ТУТ.

Загалом новації у медичній сфері мають посилити певні лікувальні заклади для «забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців».

У Міністерстві охорони здоров’я раніше розповідали, що реалізація реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки коштовного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу.

— Наразі керівники лікарень часто зловживають, купуючи обладнання, яке потім роками простоює або ж вмикається лічені рази на рік, оскільки заклад не має необхідної кількості пацієнтів, або ж у нього взагалі відсутні фахівці, які мають можливості працювати на даному обладнанні, — говорили у МОЗ.

У майбутньому в рамках реформи Кременчуцький перинатальний центр об’єднають з лікарнею «Кременчуцька».