Віктору Скачку запропонували стати заступником директора Першої міської лікарні

Нинішньому директору лікарні «Придніпровська» Віктору Скачку запропонували стати заступником директором Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради Кременчука 17 травня.
Під час сесії міської ради Віталій Малецький сказав, що «не хотів би говорити ті речі, які б не сподобались би завідуючому лікарні», коментуючи про доцільність реорганізації медзакладу.
Зазначимо, що лікарню «Придніпровська» приєднують до Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського в рамках медичної реформи. Віталій Малецький раніше розповідав, що в місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив міський голова на засіданні виконкому.
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