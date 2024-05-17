Віктору Скачку запропонували стати заступником директора Першої міської лікарні

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Нинішньому директору лікарні «Придніпровська» Віктору Скачку запропонували стати заступником директором Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради Кременчука 17 травня.

— З ним підписаний зараз контракт. Ми йому (Віктору Скачку — ред.) пропонували перейти або заступником (директора — ред.) у нову лікарню (Перша міська лікарня — ред.) або як сам визначить. Він поки що для себе ще не визначився, але контракт з ним підписаний на 3 роки, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Під час сесії міської ради Віталій Малецький сказав, що «не хотів би говорити ті речі, які б не сподобались би завідуючому лікарні», коментуючи про доцільність реорганізації медзакладу.

— Ми пройдемо процедурно, але залишиться все теж саме, все буде збережено. Деякі адміністративні посади можуть бути скорочені, — заявив мер міста.

Зазначимо, що лікарню «Придніпровська» приєднують до Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського в рамках медичної реформи. Віталій Малецький раніше розповідав, що в місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив міський голова на засіданні виконкому.