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Віктору Скачку запропонували стати заступником директора Першої міської лікарні

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 370

Деякі адміністративні посади в лікарні «Придніпровська» можуть скоротити в рамках реорганізації

Нинішньому директору лікарні «Придніпровська» Віктору Скачку запропонували стати заступником директором Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради Кременчука 17 травня. 

— З ним підписаний зараз контракт. Ми йому (Віктору Скачку — ред.) пропонували перейти або заступником (директора — ред.) у нову лікарню (Перша міська лікарня — ред.) або як сам визначить. Він поки що для себе ще не визначився, але контракт з ним підписаний на 3 роки, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Під час сесії міської ради Віталій Малецький сказав, що «не хотів би говорити ті речі, які б не сподобались би завідуючому лікарні», коментуючи про доцільність реорганізації медзакладу. 

— Ми пройдемо процедурно, але залишиться все теж саме, все буде збережено. Деякі адміністративні посади можуть бути скорочені, — заявив мер міста. 

Зазначимо, що лікарню «Придніпровська» приєднують до Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського в рамках медичної реформи. Віталій Малецький раніше розповідав, що в місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив міський голова на засіданні виконкому.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: lik-pr.com
Теги: лікарня Придніпровська Перша міська лікарня реорганізація
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