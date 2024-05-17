Дзюдоїсти з Горішніх Плавнів здобули шість призових місць на міжнародному турнірі з дзюдо у Словаччині

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З медалями повернулися вихованці ДЮСШ № 1 та клубу Grizzly, який входить до складу спортивної школи. Міжнародний турнір із дзюдо відбувся 13-14 квітня в місті Бардіїві, що у східній Словаччині. Участь у ньому взяли близько 300 спортсменів із Великої Британії, України, Словенії, Боснії та Герцеговини, Румунії, Албанії, Косова, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Чорногорії, Сербії, Хорватії, Австрії. Змагалися в 16 вагових та у п’яти вікових категоріях. Про успіхи наших спортсменів повідомляє газета «Хроніки тижня».

Учасниками турніру стали дев’ять представників Горішніх Плавнів. Дзюдоїсти з нашого міста здобули одне перше, три других та два третіх місця. Як наголосив тренер ДЮСШ No 1 Андрій Бурдун, деякі його вихованці вже не вперше беруть участь в європейських турнірах.

«Такий досвід завжди вдалий, та це не тільки про боротьбу на татамі, а й про вміння долати перешкоди на життєвому шляху, бо була важка поїздка автобусом, потім перетин кордону — в цілому це тільки загартовує. Разом із набутим досвідом міжнародних виступів наші спортсмени отримали масу позитивних емоцій і нових знайомств», — наголосив тренер. Вихованці Андрія Бурдуна займаються у спортивному клубі Grizzly, що діє при ДЮСШ № 1.

Наставник відзначив виступ Гліба Томарова, який вже вдруге став переможцем міжнародного турніру (вперше 13 січня цього року в Польщі). До фінального поєдинку спортсмен провів три бої: з поляком та двома словаками.

«У фіналі Гліб зустрівся з дуже сильним суперником зі Львова, який раніше мало кому програвав, проте все ж зумів стати кращим», — зауважив тренер.

Другі місця посіли Микита Урванов, Єлизавета Прядко, на третьому — Мирослава Іванчук.

«Усі вони показали достатньо високий рівень», — підкреслює Андрій Бурдун.

При цьому, зауважує тренер, його дещо засмутив результат ще одного вихованця — Ернеста Батіна, який посів лише п’яте місце.

«Він міг би стати третім, бо добре боровся, але був дискваліфікований за неправильну технічну дію», — зауважив наставник.

Серед вихованців Ігоря Горяшина та Олександра Федоренка з ДЮСШ № 1 друге місце посіла Софія Татара, третє здобув Ярослав Колодка. Згідно з дописом у соцмережах матері спортсменки Валерії Татари, її дочка завжди виступала в категорії 57 кг, але на цей раз «через деякі обставини вона не ввійшла в категорію 57, і дівчата були на 5 кілограмів важчі за неї, що далося взнаки».

Це підтверджує і тренер: за підсумками поєдинків із суперницями з вищих вагових категорій дівчина посіла друге місце у фінальній зустрічі зі спортсменкою із Сербії. Цього року Андрій Бурдун разом зі своїми вихованцями планує ще взяти участь в міжнародних європейських турнірах.

«Міжнародні турніри проходитимуть у Польщі, Чехії, Угорщині, Австрії, але куди саме ми їхатимемо, ще не вирішив», — підсумував тренер.