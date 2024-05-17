Дзюдоїсти з Горішніх Плавнів здобули шість призових місць на міжнародному турнірі з дзюдо у Словаччині

З медалями повернулися вихованці ДЮСШ № 1 та клубу Grizzly, який входить до складу спортивної школи. Міжнародний турнір із дзюдо відбувся 13-14 квітня в місті Бардіїві, що у східній Словаччині. Участь у ньому взяли близько 300 спортсменів із Великої Британії, України, Словенії, Боснії та Герцеговини, Румунії, Албанії, Косова, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Чорногорії, Сербії, Хорватії, Австрії. Змагалися в 16 вагових та у п’яти вікових категоріях. Про успіхи наших спортсменів повідомляє газета «Хроніки тижня».
Учасниками турніру стали дев’ять представників Горішніх Плавнів. Дзюдоїсти з нашого міста здобули одне перше, три других та два третіх місця. Як наголосив тренер ДЮСШ No 1 Андрій Бурдун, деякі його вихованці вже не вперше беруть участь в європейських турнірах.
Наставник відзначив виступ Гліба Томарова, який вже вдруге став переможцем міжнародного турніру (вперше 13 січня цього року в Польщі). До фінального поєдинку спортсмен провів три бої: з поляком та двома словаками.
Другі місця посіли Микита Урванов, Єлизавета Прядко, на третьому — Мирослава Іванчук.
При цьому, зауважує тренер, його дещо засмутив результат ще одного вихованця — Ернеста Батіна, який посів лише п’яте місце.
Серед вихованців Ігоря Горяшина та Олександра Федоренка з ДЮСШ № 1 друге місце посіла Софія Татара, третє здобув Ярослав Колодка. Згідно з дописом у соцмережах матері спортсменки Валерії Татари, її дочка завжди виступала в категорії 57 кг, але на цей раз «через деякі обставини вона не ввійшла в категорію 57, і дівчата були на 5 кілограмів важчі за неї, що далося взнаки».
Це підтверджує і тренер: за підсумками поєдинків із суперницями з вищих вагових категорій дівчина посіла друге місце у фінальній зустрічі зі спортсменкою із Сербії. Цього року Андрій Бурдун разом зі своїми вихованцями планує ще взяти участь в міжнародних європейських турнірах.
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