Лікарню «Придніпровська» у Кременчуці реорганізовуватимуть — лікарі про це дізнались з інтернету

Лікарню «Придніпровську» у Кременчуці реорганізують. Проєкт такого рішення з’явився сьогодні, 15 травня, на сайті Кременчуцької міськради.
Її планують приєднати до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського. Усі права й обов’язки лікарні «Придніпровської» переходять також до лікарні імені Богаєвського.
Міськрада планує надати два місяці для владнання усіх фінансових і господарчих питань. Також відповідно до чинного законодавства усіх працівників реорганізованої лікарні мають працевлаштувати.
Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися у головлікаря лікарні «Придніпровська» Віктора Скочка, чи знав він про такі плани місцевої влади та що взагалі думає з цього приводу.
За його словами, він знає, що і його, і увесь персонал лікарні мають працевлаштувати, проте не має про це ніякої інформації та не знає, як цей процес відбуватиметься. Також Віктор Іванович додає, що навіть якщо йому й запропонують у лікарні посаду заступника, він не впевнений, що пристане на таке рішення.
Віктор Скачко каже, що наразі не має ніякої інформації, що надалі буде з лікарнею, ним та його працівниками й чекатиме на рішення від міськради.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні «Придніпровська» проводять заміну кришталика ока: платити пацієнтам потрібно лише за імплант. Також у планах на майбутнє лікарня мала відкриття центру пластичної хірургії та косметології.
Окрім того, на баланс лікарні «Придніпровська» наприкінці минулого року як окреме відділення мали приєднати Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер.
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