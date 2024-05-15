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Лікарню «Придніпровська» у Кременчуці реорганізовуватимуть — лікарі про це дізнались з інтернету

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 290

 

Її хочуть приєднати Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського

Лікарню «Придніпровську» у Кременчуці реорганізують. Проєкт такого рішення з’явився сьогодні, 15 травня, на сайті Кременчуцької міськради.

Її планують приєднати до Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського. Усі права й обов’язки лікарні «Придніпровської» переходять також до лікарні імені Богаєвського.

Міськрада планує надати два місяці для владнання усіх фінансових і господарчих питань. Також відповідно до чинного законодавства усіх працівників реорганізованої лікарні мають працевлаштувати.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися у головлікаря лікарні «Придніпровська» Віктора Скочка, чи знав він про такі плани місцевої влади та що взагалі думає з цього приводу.

— Я взагалі про це дізнався тільки учора ввечері зі публікацій в інтернеті, — коментує нам пан Скачко.

За його словами, він знає, що і його, і увесь персонал лікарні мають працевлаштувати, проте не має про це ніякої інформації та не знає, як цей процес відбуватиметься. Також Віктор Іванович додає, що навіть якщо йому й запропонують у лікарні посаду заступника, він не впевнений, що пристане на таке рішення.

— У нас лікарні різного профілю, різного напрямку медицини. А так виходить, що хочуть об'єднати непоєднуване. Кременчужани мають отримувати гідне медичне обслуговування. А від економії на зарплатах і скорочення кадрів ніхто не виграє, — констатує головлікар.

Віктор Скачко каже, що наразі не має ніякої інформації, що надалі буде з лікарнею, ним та його працівниками й чекатиме на рішення від міськради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні «Придніпровська» проводять заміну кришталика ока: платити пацієнтам потрібно лише за імплант. Також у планах на майбутнє лікарня мала відкриття центру пластичної хірургії та косметології

Окрім того, на баланс лікарні «Придніпровська» наприкінці минулого року як окреме відділення мали приєднати Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: лікарня Придніпровська реорганізація
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