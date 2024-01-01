У Кременчуцькій лікарні «Придніпровська» може з'явитися центр пластичної хірургії та косметології

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 327

Поки це у планах на майбутнє, а наразі медзаклад у процесі приєднання шкірно-венерологічного диспансеру

У Кременчуцькій лікарні «Придніпровська» може запрацювати центр пластичної хірургії та косметології. Такими планами на майбутнє поділився її директор Віктор Скачко.

Нагадаємо, що Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер став відділенням лікарні «Придніпровська».

22 грудня на сесії Полтавської обласної ради депутати проголосували за передачу приміщення та обладнання Кременчуцького шкірно-венерологічного диспансеру з власності області на баланс Кременчука. Про це повідомив депутат Микола Корецький. Дане рішення — проміжне, бо потрібно ще провести ряд процедур і зробити оцінку майна, аби потім передати приміщення остаточно. Таким чином, лікарі кременчуцького шкірвендиспансеру залишаться працювати у старому приміщенні на вул. Полковника Гегечкорі (колишня вул. 1905 року).

За словами Віктора Скачка, Кременчуку передали один корпус диспансеру, де приймають лікарі, також у ньому є маленька лабораторія, у якій проводитимуть специфічні аналізи. А та будівля, де розміщується велика лабораторія закладу, залишається за областю. Загальні лабораторні дослідження, які будуть необхідні кременчужанам, проводитимуть на базі лікарні «Придніпровська».

Директор лікарні «Придніпровська» прокоментував, що штат шкірно-венерологічного диспансеру наразі становить 6 лікарів — п’ятеро дерматологів та один косметолог, а також лаборант. Повернулася назад лікарка, яка раніше пішла працювати до консультативно-діагностичного центру ЦПМСД № 1, що знаходиться на вулиці Троїцькій, 2.

Віктор Скачко каже що нове відділення будуть утримувати коштом мiського бюджету. За пів року (у кращому випадку) можна буде укласти договір з Національною службою здоров’я України та підключити відповідний пакет послуг. Тоді фінансування за проліковані випадки надходитиме з державного бюджету.

— Я вважаю, що це має бути не просто терапевтична, консультативна дерматологія, а має бути центр естетики. Це не дуже легко зробити, доведеться додаткове фінансування знаходити і людей вчити. Я вже з лікарями розмовляв, там є молоді (фахівці — ред.), яким це цікаво. Це і Олені Івановні Нужновій (яка очолить нове відділення — ред.) цікаво. Це моє таке бачення, а як вийде, поки не знаю. Зараз там (у шкірвендиспансері) є примітивна косметологія, на рівні косметички, — прокоментував пан Скачко і додав, що поки що центр пластичної хірургії та косметології — це далека перспектива.

Але він наголосив, що косметичні послуги пацієнт повинен буде оплачувати сам, бо вони не входять у пакет Національної служби здоров’я України.