Українські артисти привітали читачів «Кременчуцького Телеграфа» з Новим роком та Різдвом Христовим.
Також кременчужан привітали: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Ауріка Ротару, Павло Зібров, Оксана Пекун, Наталя Фаліон та весь «Лісапетний батальйон», Євген Хмара й Олександр Кварта.
Дивіться їх побажання на відео:
Нагадаємо, що психологиня розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що робити, якщо ваш новорічний настрій «вкрали» росіяни.
Також нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з культурною блогеркою Софією Безверхою (krapka.krapka) про святкування Нового року в українській традиції.
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