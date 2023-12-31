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Кременчук, Культура, Відео, Сюжети

Українські артисти привітали читачів «Кременчуцького Телеграфа» з Новим роком

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 191

 

Бажали скорішої перемоги, міцного здоров'я, щастя та мирного неба над головою

Українські артисти привітали читачів «Кременчуцького Телеграфа» з Новим роком та Різдвом Христовим.

— Дорогі кременчужани, мої земляки, дорогі усі, хто живе у Кременчуці, хто тут народився і переселенці — всі, хто любить і знає Кременчук. Я бажаю рідному місту, щоб воно ніколи не знало війни, щоб швидше настала перемога, щоб кожен з нас відчув щастя та радість від того, що ми українці й дочекалися перемоги. Нехай в наступному році у кожній оселі буде мир, добробут, щастя і нехай кожна дитина відчуває щастя від того, що вона — українець чи україночка. З прийдешнім 2024 роком! Бажаю, щоб цей рік став роком нашої перемоги! — побажала директорка концертної агенції Sadyba Music Ірина Коваленко.

Також кременчужан привітали: Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Ауріка Ротару, Павло Зібров, Оксана Пекун, Наталя Фаліон та весь «Лісапетний батальйон», Євген Хмара й Олександр Кварта.

Дивіться їх побажання на відео:

Нагадаємо, що психологиня розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що робити, якщо ваш новорічний настрій «вкрали» росіяни.

Також нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з культурною блогеркою Софією Безверхою (krapka.krapka) про святкування Нового року в українській традиції.



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Автор: Дарія Згура Відео: Кирило Воронцов
Теги: привітання артисти Новий рік Різдво Христове
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