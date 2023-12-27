Амбасадорка всього українського з Кременчука: як «совєти» вкрали Діда Мороза та зробили елементом пропаганди

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з культурною блогеркою Софією Безверхою (krapka.krapka). Про те, чому у нас на ялинці замість Вифлеємської зірки була радянська п'ятикутна, хто такий Дід Мороз та чи має він місце в українській традиції
Кременчужанка Софія Безверха — українська культурна блогерка, нині дівчина проживає у столиці, однак вся її родина у Кременчуці. Софія понад десять років досліджує українську культуру та мистецтво, розповідає про забуті сторінки нашої історії у соціальних мережах та на численних лекціях. Амбасадорка усього українського каже, колись «совєти» перетворили Новий рік на свято пропаганди. А все для того, щоб знищити українську традицію святкування Різдва, і вивести на перший план саме Новий рік.
Дівчина каже, в українській давній традиції головним святом було Різдво. Колядки, кутя — наші автохтонні обряди, тобто не запозичені, а створені на території України. Новорічну ж ялинку ще у 18 столітті пращури прикрашали яблуками, цукерками, апельсинами. Діда Мороза у нашій культурі не було. Адже обряд дарування подарунків був відсутній.
Софія розповідає, Діда Мороза не придумали у Радянському Союзі. Прообраз головного «совкового» дарувальника етнографи зустрічали ще у середині 19 століття, втім у СРСР його вирішили відродити, наділивши великою місією пропаганди.
Дівчина говорить, навряд чи дитині важливо, хто саме їй принесе подарунок у Новорічну ніч. Зараз ми живемо у сучасному світі, було б логічно, щоб подарунки 6 грудня приносив Святий Миколай, а на Новий рік — батьки. Наша культура має безліч історичних традицій, які варто відроджувати та берегти, бо беруть вони своє коріння ще від пращурів, каже Софія.
Нагадаємо, нещодавно про те, як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною, «Кременчуцькому Телеграфу» розповідав протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон.
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