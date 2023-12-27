Амбасадорка всього українського з Кременчука: як «совєти» вкрали Діда Мороза та зробили елементом пропаганди

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 396

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з культурною блогеркою Софією Безверхою (krapka.krapka). Про те, чому у нас на ялинці замість Вифлеємської зірки була радянська п'ятикутна, хто такий Дід Мороз та чи має він місце в українській традиції

Кременчужанка Софія Безверха — українська культурна блогерка, нині дівчина проживає у столиці, однак вся її родина у Кременчуці. Софія понад десять років досліджує українську культуру та мистецтво, розповідає про забуті сторінки нашої історії у соціальних мережах та на численних лекціях. Амбасадорка усього українського каже, колись «совєти» перетворили Новий рік на свято пропаганди. А все для того, щоб знищити українську традицію святкування Різдва, і вивести на перший план саме Новий рік.

— Все відбувалося у розпал репресій, коли розстріляли найбільше інтелігенції, коли діти лишилися без батьків у сиротинцях. У 1935 році виходить стаття, яку написав Павло Постишев: «Давайте устроим детям хорошую йолку». «Совєти» у цей час встановлюють ялинку, але замість Вифлеємської зірки, на верхівці п'ятикутна радянська, на іграшках обличчя Леніна, Енгельса, Сталіна. Замість скляних кульок: військові літаки, вертольоти, танки, — розповідає Софія.

Дівчина каже, в українській давній традиції головним святом було Різдво. Колядки, кутя — наші автохтонні обряди, тобто не запозичені, а створені на території України. Новорічну ж ялинку ще у 18 столітті пращури прикрашали яблуками, цукерками, апельсинами. Діда Мороза у нашій культурі не було. Адже обряд дарування подарунків був відсутній.

— В українській традиції ми не бачимо подарунків на Новий рік. По суті, свято стосувалося оновлення, змін. У 18 столітті до нас перейшла традиція від німецьких переселенців. Етнографи пишуть, що прикрашали ялинку яблуками, цукерками, апельсинами, якимись фруктами та чимось смачним. І вся ця ялинка, всі оздоби та були подарунком для дітей. Не було додаткового подарунка, — говорить дівчина.

Софія розповідає, Діда Мороза не придумали у Радянському Союзі. Прообраз головного «совкового» дарувальника етнографи зустрічали ще у середині 19 століття, втім у СРСР його вирішили відродити, наділивши великою місією пропаганди.

— Дід Мороз з Тимурівцями, з піонерами на ранках. Тобто його перетворили на інструмент пропаганди. Виходить, що образ Діда Мороза, який повернувся у 1937 році, він далі у нашій уяві асоціюється не з родинними святами, а з помпезними гуляннями у будинках піонерів та закладах культури, де дуже багато пропаганди і в текстах, і в віршиках. Тому краще знаходити альтернативу, і не тягнути далі продукт «совка», який знищив наше сакральне, родинне Різдво. Все націлювалося на те, щоб знищити українську традицію святкування Різдва, і вивести на перший план Новий рік, — зазначає амбасадорка усього українського.

Дівчина говорить, навряд чи дитині важливо, хто саме їй принесе подарунок у Новорічну ніч. Зараз ми живемо у сучасному світі, було б логічно, щоб подарунки 6 грудня приносив Святий Миколай, а на Новий рік — батьки. Наша культура має безліч історичних традицій, які варто відроджувати та берегти, бо беруть вони своє коріння ще від пращурів, каже Софія.

— На Новий рік це ж Меланка, у нас завжди було багато традицій — це водіння кози, щедрування, щедра вечеря. На Меланку можна готувати вареники, влаштовувати переодягання. Варіантів багато, але про них треба згадувати. Бо наша традиція, це не рівень «Іронії долі» та салату олів'є, вона значно глибша та древніша».

Нагадаємо, нещодавно про те, як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною, «Кременчуцькому Телеграфу» розповідав протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон.