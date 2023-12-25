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Кременчук, Люди, Відео, Опитування

«Перемогти і зібрати за святковим столом усю родину»: що бажають кременчужани одне одному на Різдво

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 160

 

Також люди розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» про свої сімейні традиції, та чи вдається їх дотримуватися цьогоріч

«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся центром міста і зібрав привітання з Різдвом від кременчужан.

Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем, а Святий вечір 24 грудня — опитані нами містяни розповідають, таку традицію активно впроваджують у своїх родинах. Що ж до святкування, то у пріорітеті родинне коло та друзі.

 

— Ми збираємося усі разом. Вітаємо один одного, підтримуємо тих, хто на фронті. Співаємо, згадуємо мирні часи. Віримо у перемогу, — говорить Оляна Колесник.

Ми зібрали привітання з Різдвом від кременчужан у відеоматеріал.

Серед спільних побажань:

«Перемоги. Сил та наснаги захисникам. Знайти місце святу, хоча б у день Різдва».

Нагадаємо, що кременчуцький протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Різдво опитування люди Кременчук
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