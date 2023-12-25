«Перемогти і зібрати за святковим столом усю родину»: що бажають кременчужани одне одному на Різдво

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 160

Також люди розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» про свої сімейні традиції, та чи вдається їх дотримуватися цьогоріч

«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся центром міста і зібрав привітання з Різдвом від кременчужан.

Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем, а Святий вечір 24 грудня — опитані нами містяни розповідають, таку традицію активно впроваджують у своїх родинах. Що ж до святкування, то у пріорітеті родинне коло та друзі.

— Ми збираємося усі разом. Вітаємо один одного, підтримуємо тих, хто на фронті. Співаємо, згадуємо мирні часи. Віримо у перемогу, — говорить Оляна Колесник.

Ми зібрали привітання з Різдвом від кременчужан у відеоматеріал.

Серед спільних побажань:

«Перемоги. Сил та наснаги захисникам. Знайти місце святу, хоча б у день Різдва».

Нагадаємо, що кременчуцький протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною.