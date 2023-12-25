«Перемогти і зібрати за святковим столом усю родину»: що бажають кременчужани одне одному на Різдво

Також люди розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» про свої сімейні традиції, та чи вдається їх дотримуватися цьогоріч
«Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся центром міста і зібрав привітання з Різдвом від кременчужан.
Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем, а Святий вечір 24 грудня — опитані нами містяни розповідають, таку традицію активно впроваджують у своїх родинах. Що ж до святкування, то у пріорітеті родинне коло та друзі.
— Ми збираємося усі разом. Вітаємо один одного, підтримуємо тих, хто на фронті. Співаємо, згадуємо мирні часи. Віримо у перемогу, — говорить Оляна Колесник.
Ми зібрали привітання з Різдвом від кременчужан у відеоматеріал.
Серед спільних побажань:
Нагадаємо, що кременчуцький протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною.
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