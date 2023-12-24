«Дві релігії не можуть вжитись». Як Радянський союз «вкрав» Різдво і чому ялинка ніколи не була новорічною

Як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»
Усі базові релігійні принципи влада Радянського союзу взяла за основу для побудови своєї ідеології. Саме святкування Різдва у ті часи придушувалось, як і діяльність духовенства загалом. Наприклад, різдвяна ялинка і подарунки стали новорічними, був вигаданий Дід Мороз.
За словами кременчуцького протоієрея, настоятеля Свято-Миколаївського собору Володимира Макогона, такий тиск на церкву пояснювалось тим, що у Радянському союзі не могли існувати дві ідеології — тоді людина мала вірити лише у режим комуністичної влади. Особливо духовенство переслідували у часи правління Сталіна.
Він зазначив, що «дві релігії не можуть вжитись в одній душі», тому «Сталін і нищив так церкву».
Чому ялинка ніколи не була новорічною та як християнам розповідають про виникнення різдвяного дерева — детально у відеосюжеті ТЪ.
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