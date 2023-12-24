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«Дві релігії не можуть вжитись». Як Радянський союз «вкрав» Різдво і чому ялинка ніколи не була новорічною

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 3 923

Як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»

Усі базові релігійні принципи влада Радянського союзу взяла за основу для побудови своєї ідеології. Саме святкування Різдва у ті часи придушувалось, як і діяльність духовенства загалом. Наприклад, різдвяна ялинка і подарунки стали новорічними, був вигаданий Дід Мороз. 

За словами кременчуцького протоієрея, настоятеля Свято-Миколаївського собору Володимира Макогона, такий тиск на церкву пояснювалось тим, що у Радянському союзі не могли існувати дві ідеології — тоді людина мала вірити лише у режим комуністичної влади. Особливо духовенство переслідували у часи правління Сталіна.

— У нас патріарх, а у них — генеральний секретар. У нас — священний синод, а в них — політбюро. У нас помісний собор, як законодавчий орган, загальне зібрання, а вони зробили пленуми і з’їзди. У нас нетлінні мощі святих, а вони й нині маринують Ульянова Леніна […] У нас хресні ходи, а вони зробили демонстрації і паради, — сказав Макогон.

Він зазначив, що «дві релігії не можуть вжитись в одній душі», тому «Сталін і нищив так церкву»

Чому ялинка ніколи не була новорічною та як християнам розповідають про виникнення різдвяного дерева — детально у відеосюжеті ТЪ.


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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: церква Різдво ялинка Радянський союз Новий рік
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