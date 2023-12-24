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Кременчук, Воїни світла

Онуки завжди чекали його вдома: загинув військовий з Кременчуччини Олександр Олексійович Горобець

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 383

 

Вічна шана загиблому захиснику України 

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Олександр Олексійович Горобець. Житель села Пустовійтове віддав своє життя захищаючи Україну. Він вперше приєднався до захисту країни у серпні 2014 року в лавах Національної гвардії.

Служив у військовій частині 3021 у Маріуполі. Повернувшись до мирного життя, Олександр Олексійович працював в агрофірмі «Пузиківська», Товаристві «Глобино Агро». 

Однак у 2021 році, Олександр підписав контракт із Збройними Силами України, був на посаді водія зенітного ракетного взводу у військовій частині А4590. Він загинув 21 грудня 2023 року внаслідок наїзду на вибуховий пристрій під час служби в районі села Новоукраїнка Волноваського району Донецької області.

Кременчужанин Артем Ряса поділився з «Телеграфом» історією свого дядька. Олександр народився у Кременчуці, закінчив 5 гімназію та друге кременчуцьке училище. 

- Він хоч і не мав своїх дітей та завжди дбав про всіх рідних, був доброю і відкритою людиною. Любив брата, який до слова теж у лавах ЗСУ. Дбав про сестер, племінників, як за своїми дітьми. Дуже переживав за одужання пораненого племінника, теж гідного воїна ЗСУ. Був людиною якої любили діти. Онуки завжди чекали його вдома. Людина, що сіяла позитив.

Щиро вірив у перемогу, іншої думки і не допускав і тому щодня її зближував. Завжди був на позитиві, щира і добра людина.

Він казав: «Зараз дуже складно, багато чого не можу і не хочу розповідати. Але ми стоїмо. Не хвилюйтеся, все буде добре, ми переможемо»
Світла пам’ять Олександру, справжньому захиснику України, що роками оберігав мирний сон.

Ми молимося за омріяну Вами, пане Олександре, перемогу України, - розповів Артем Ряса. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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