У квартирі на Молодіжному вибухнула граната — поліція

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 1

На момент вибуху в квартирі перебувало двоє людей

Ввечері 23 грудня у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний вибухнула граната. Про це повідомили в Головному управління Національної поліції Полтавщини 24 грудня.

Внаслідок вибуху госпіталізували 55-річного мешканця квартири. На той момент квартирі перебувала ще місцева мешканка — вона не постраждала, заявили в поліції.

Слідчі припускають, що боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Уламки гранати відправили на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



