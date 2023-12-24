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Надзвичайні новини

У квартирі на Молодіжному вибухнула граната — поліція

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 1

 

На момент вибуху в квартирі перебувало двоє людей

Ввечері 23 грудня у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний вибухнула граната. Про це повідомили в Головному управління Національної поліції Полтавщини 24 грудня.

Внаслідок вибуху госпіталізували 55-річного мешканця квартири. На той момент квартирі перебувала ще місцева мешканка — вона не постраждала, заявили в поліції.

Слідчі припускають, що боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Уламки гранати відправили на експертне дослідження.  

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: вибух граната
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