У школах Полтавщини можуть з'явитися офіцери безпеки та турнікети-металошукачі

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 194

В усіх школах Полтавщини з'являться тривожні кнопки, а ще, можливо, офіцери безпеки та турнікети-металошукачі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Зараз встановлення тривожних кнопок – це рекомендація управління поліції охорони в Полтавській області. Проте, за словами пана Кончаковського, очікується, що буде спільний наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України щодо безпеки у школах, згідно з яким наявність тривожної кнопки стане обов'язковою.

Кошти на встановлення мають виділяти школи – просити фінансування в органів місцевого самоврядування. Встановлення однієї кнопки вартує 4,5 тисячі гривень, 100 грн в місяць – обслуговування.

– Якщо в закладі освіти встановлена тривожна кнопка, економиться багато часу. Одразу інформація передається на диспетчерський пункт, і найближчий наряд поліції прямує до школи. У мирний час охорони приватними фірмами була достатньою, а в умовах воєнного стану охорону закладів освіти всіх рівнів потрібно довірити професіоналам, – каже Євген Кончаковський.

І додає, що також в Україні впроваджують проєкт «Офіцер безпеки навчальних закладів». Це будуть працівники поліції, які займатимуться безпекою у закладах освіти. Вони проводитимуть навчання персоналу шкіл щодо поводження у небезпечних ситуаціях. Планується, що в Україні поки таких офіцерів працюватиме 500.

У Кривушівській гімназії Піщанської сільської ради, що у селі Кривуші під Кременчуком, на виконання листа департаменту освіти і науки Полтавської ОВА провели опитування для батьків щодо впровадження у навчальному закладі проєкту «Офіцер безпеки». Зазначається, що проєкт реалізуватиметься у кілька етапів протягом 2024-2025 років та передбачає, що у кожній школі України чергуватиме поліціянт. Детальніше з опитуванням можна ознайомитися у фотоблоці.

Крім того, управління поліції охорони в Полтавській області рекомендує встановлювати у навчальних закладах турнікети-металошукачі. Євген Кончаковський зауважив: цілком можливо, що і щодо металошукачів розроблять вимоги, які затвердять на законодавчому рівні. Про встановлення у всіх школах Полтавщини камер поки не йдеться, бо це вимагає значних витрат.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора департаменту освіти Геннадія Москалика, щоб з'ясувати, чи в усіх навчальних закладах нашого міста є такі тривожні кнопки. Він відповів, що усі школи та дитячі садки ними оснащені.

На брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини начальник управління поліції охорони в Полтавській області Сергій Запорожець розповів, що наразі тривожна кнопка є у 66% закладів освіти області; немає їх у школах Полтави.

Раніше ми писали, що у 2021 році в усіх школах Кременчука встановили камери відеоспостереження – у рамках проєкту «Безпечне місто».