Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта, Полтавщина

У школах Полтавщини можуть з'явитися офіцери безпеки та турнікети-металошукачі

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 194

 

Усі школи області оснастять тривожними кнопками

В усіх школах Полтавщини з'являться тривожні кнопки, а ще, можливо, офіцери безпеки та турнікети-металошукачі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Зараз встановлення тривожних кнопок – це рекомендація управління поліції охорони в Полтавській області. Проте, за словами пана Кончаковського, очікується, що буде спільний наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України щодо безпеки у школах, згідно з яким наявність тривожної кнопки стане обов'язковою.

Кошти на встановлення мають виділяти школи – просити фінансування в органів місцевого самоврядування. Встановлення однієї кнопки вартує 4,5 тисячі гривень, 100 грн в місяць – обслуговування.

– Якщо в закладі освіти встановлена тривожна кнопка, економиться багато часу. Одразу інформація передається на диспетчерський пункт, і найближчий наряд поліції прямує до школи. У мирний час охорони приватними фірмами була достатньою, а в умовах воєнного стану охорону закладів освіти всіх рівнів потрібно довірити професіоналам, – каже Євген Кончаковський.

І додає, що також в Україні впроваджують проєкт «Офіцер безпеки навчальних закладів». Це будуть працівники поліції, які займатимуться безпекою у закладах освіти. Вони проводитимуть навчання персоналу шкіл щодо поводження у небезпечних ситуаціях. Планується, що в Україні поки таких офіцерів працюватиме 500.

У Кривушівській гімназії Піщанської сільської ради, що у селі Кривуші під Кременчуком, на виконання листа департаменту освіти і науки Полтавської ОВА провели опитування для батьків щодо впровадження у навчальному закладі проєкту «Офіцер безпеки». Зазначається, що проєкт реалізуватиметься у кілька етапів протягом 2024-2025 років та передбачає, що у кожній школі України чергуватиме поліціянт. Детальніше з опитуванням можна ознайомитися у фотоблоці.

Крім того, управління поліції охорони в Полтавській області рекомендує встановлювати у навчальних закладах турнікети-металошукачі. Євген Кончаковський зауважив: цілком можливо, що і щодо металошукачів розроблять вимоги, які затвердять на законодавчому рівні. Про встановлення у всіх школах Полтавщини камер поки не йдеться, бо це вимагає значних витрат.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до директора департаменту освіти Геннадія Москалика, щоб з'ясувати, чи в усіх навчальних закладах нашого міста є такі тривожні кнопки. Він відповів, що усі школи та дитячі садки ними оснащені.

На брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини начальник управління поліції охорони в Полтавській області Сергій Запорожець розповів, що наразі тривожна кнопка є у 66% закладів освіти області; немає їх у школах Полтави.

Раніше ми писали, що у 2021 році в усіх школах Кременчука встановили камери відеоспостереження – у рамках проєкту «Безпечне місто».

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: itvmg.com
Теги: тривожна кнопка школи металошукач охорона школи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх