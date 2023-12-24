Що обіцяють зірки усім знакам Зодіаку в останній тиждень 2023 року

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 480

Дізнайтеся, які дні будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)

Можливо, що проблеми, якi дошкуляють Овнам з усiх бокiв, з успiхом вирiшаться. Можливе непримиренне протистояння з чужими по духу та свiтогляду людьми. Ймовiрно, що депресiя, помилки в роботi, заздрiсть недоброзичливцiв, несподiванi перешкоди заважатимуть плiднiй дiяльностi Овнiв. Фiнансове становище багатьох з них дещо покращиться. Може виникнути необхiднiсть в допомозi друзiв, родичiв або впливових людей. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 31.

Телець (21.04-21.05)

Цей тиждень може принести не дуже багато удачi тим, хто звик у всьому покладатися на партнера. У рiвнiй мiрi це стосується як бiзнесменiв-Тiльцiв, так i людей сiмейних. Зiрки попереджають жiнок про можливе швидке завершення романтичного захоплення. Тиждень несе негативнi тенденцiї i пройде достатньо напружено. Ймовiрна невитримана поведiнка Тiльцiв. Емоцiї можуть переважати над розумом, що може призвести до конфлiктiв i погiршення самопочуття. Проблеми, що виникнуть, примусять шукати баланс мiж особистим i суспiльним. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 30.

Близнюки (22.05-21.06)

Велика вiрогiднiсть невдачi, глибокого розчарування в життi. Ймовiрно, що Близнюки переоцiнили свої сили i можливостi, якi виявилися далеко не безмiрними. Подiї цього тижня продовжать негативнi тенденцiї попереднього. Життєвий потенцiал Близнюкiв продовжує знижуватися. Ймовiрне загальне незадоволення i бажання вiдмовитися вiд обридлих буднiв. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 29.

Рак (22.06-22.07)

Цього тижня Раки можуть пiдвищити свою особисту популярнiсть i знайти любов. Вiрогiднi випадковi знайомства, якi залишать помiтний слiд в життi багатьох представникiв цього знаку. Успiх подiй i роботи цього тижня залежатиме тiльки вiд самих Ракiв. Багатьом може здатися, що розчарування позаду. Ймовiрне вiдчуття нових сил. У особистому життi повинно бути все гаразд. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 30.

Лев (23.07-23.08)

Не виключений несприятливий збiг обставин, який примусить вас неабияк попрацювати i навiть зайнятися абсолютно незнайомою або маловивченою справою. Остерiгайтеся зради не тiльки у вашому бiзнесi, але й в особистому життi. Сприятливий тиждень для Левiв, що займаються навчанням або творчiстю. Ви можете одержати хорошу звiстку, яка просуне вас на шляху до мети. Не варто квапити подiї або йти на ризик. Повiльний, але неухильний рух до мети принесе успiх та упевненiсть в собi. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 28.

Діва (24.08-23.09)

Сприятливий тиждень, пов`язаний iз засвоєнням космiчної енергiї, отриманням любовi, прощенням. Бiльшiсть Дiв вирiзнятимуть психiчна врiвноваженiсть, умiння слiдувати традицiям. Емоцiйнi переживання або монотоннiсть життя, здається, можуть примусити Дiв-чоловiкiв шукати новi знайомства або враження. Дiви, як нiколи, будуть схильнi до впливу ззовнi. У результатi в шлюбi Дiв чекає то холод, то жар стосунків, вони вiдчують вибух вiдчуттiв, конфлiкти, вiдчуження. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 31.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень припускає перевiрку на мiцнiсть. Можливi погiршення самопочуття, вiрогiднi великi витрати. Протипоказанi гнiв, прокляття, якi повернуться до вас з подвоєною силою. Життєвий потенцiал має тенденцiю до зниження. Не виключено, що на вашiй активностi позначиться погане самопочуття. Можливi спокуси плотi або зустрiч, яка принесе багато неприємностей. Сприятливi днi: 27, 29; несприятливi: 31.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень пов`язаний з багатьма дрiбними неприємностями. Не дивлячись на активнiсть багатьох Скорпiонiв, помiтних результатiв чекати не доводиться. Цей тиждень перевiрить Скорпiонiв на мiцнiсть. Iснує небезпека наклепу i недоброзичливостi. Скорпiони можуть пiддатися бажанню спробувати наслiдувати екстравагантних людей, повторити їхнi навiженi вчинки. Вiрогiднi невиправданi витрати, марнотратство. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 27.

Стрілець (23.11-21.12)

Ймовiрно, Стрiльцям вдасться переломити негативнi тенденцiї попереднього тижня i обернути ситуацiю собi на користь. Сприятливi звернення до начальства або в державнi органiзацiї. Тиждень припускає мiнливiсть настрою, iлюзiї. Вiрогiднi помилки в оцiнцi всього того, що вiдбувається. Стрiльцi будуть схильнi протиставляти сiмейнi обов`язки службовим i професiйним. Небажанi звернення до офiцiйних установ. Сприятливi днi: 26, 31; несприятливi: 25.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень припускає вiдновлення енергiї, отримання нових знань та внутрiшньої волi. Хороший тиждень для гармонiйних подружнiх стосунків, веселостi, розкутостi. Козероги зможуть закiнчити деякi з найбiльш невiдкладних справ вчасно. Тиждень передбачає самотнiсть, спокiйне споглядання. Ймовiрно, Козероги вiдчуватимуть спокiй i умиротворення. Цей тиждень може подарувати їм упевненiсть в благополучному майбутньому, насолоду сiмейним щастям. Сприятливi днi: 25, 29; несприятливi: 26.

Водолій (21.01-19.02)

Суперечливий тиждень. У першiй половинi тижня вiрогiдна вигiдна покупка або придбання нерухомостi. У другiй половинi тижня Водолiям-чоловiкам доведеться ухвалювати кардинальнi рiшення в особистому життi, оскiльки претензiї їхнiх обраниць можуть мати пiд собою вагомi пiдстави. З`ясування стосунків зiпсує хорошi враження вiд вдалих покупок, призведе до нервозностi, занепаду сил. Невирiшенi проблеми можуть обтяжити становище. Коливання настрою Водолiїв перешкоджатиме їхнiй творчiй дiяльностi. Виникне бажання все кинути i поїхати. Сприятливi днi: 31; несприятливi: 27.

Риби (20.02-20.03)

Велику частину цього тижня Рибам доведеться присвятити органiзацiйнiй роботi: налагодженню зв`язкiв, пiдготовцi матерiальної бази. Багатьом вдасться зробити це швидко i легко, що серйозно вплине на перебiг їхнiх справ i стан здоров`я. Тиждень припускає активiзацiю негативних процесiв в суспiльствi. Особливо уважними повиннi бути державнi службовцi, яким слiд врахувати всi змiни, перш нiж братися за роботу. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 26.