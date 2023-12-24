У «Дії» ніколи не розсилатимуть повісток — Мінцифри

Вчора, 11:33 Переглядів: 568

Через застосунок «Дія» ніколи не надсилатимуть повісток. Про це на своєму Telegram-каналі заявив віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров 24 грудня.

Також, за його словами, наступного року для українських військових направлять 1 млн дронів.

Нагадаємо, у січні 2023 року через затвердження Кабміном нових правил організації та ведення військового обліку призовників, у «Дії» мав з’явитись новий сервіс — електронний військовий квиток, а також можливість ведення через цей застосунок військового обліку. За словами керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка, новий порядок ведення військового обліку не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію».