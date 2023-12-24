Внаслідок аварії на Полтавщині постраждав пішохід

Ввечері 23 грудня на автодорозі «Харків – Київ», неподалік села Супрунівка Полтавського району сталась аварія. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Полтавщини.
Відомо, що легковий автомобіль ВАЗ 21099 під керуванням 22-річного водія збив 37-річного чоловіка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав травми — його госпіталізували до лікарні Полтави.
Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.
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