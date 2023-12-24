ДСНС: на Полтавщині врятували чоловіка, який провалився під лід

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23 грудня працівники ДСНС врятували чоловіка, який провалився під лід на річці Ворскла. Про це повідомили у Головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини.

Як розповіли рятувальники, чоловік провалився під лід за 15 метрів від берега. Працівники ДСНС дісталися до потерпілого, обв’язали рятувальною мотузкою і спільно з працівниками КО «Рятувально-водолазна служба Полтавської міської ради» витягнули чоловіка та направили до медиків.