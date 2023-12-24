Родині військового з Кременчуччини Ігоря Парасочки посмертно вручили нагороду

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20 грудня відбулося вручення нагороди рідним загиблого земляка — військовослужбовця Ігоря Парасочки. За дорученням Президента України від 23 серпня 2023 року солдат, номер обслуги гаубичного самохідно-артилерійного дивізіону в/ч 7014 Ігор Парасочка нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

Загинув Ігор Парасочка 17 травня 2022 року в смт. Десна Чернігівської області внаслідок ракетного удару.

Ігор Іванович Парасочка не знехтував своїм моральним обов'язком та змінив своє життя зі звичайного, мирного на тривожне,сповнене небезпек,воєнне-залишив його, через підступність ворога.

Вічна пам’ять і шана Герою, який назавжди залишився в строю!