Чи передбачають нові правила військового обліку надсилання повісток через «Дію»

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 357

В Україні затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідну постанову №1487 Кабінет міністрів України ухвалив 30 грудня 2022 року.

У нових правилах передбачено, що у «Дії» має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток, а також можливість ведення через цей застосунок військового обліку. Проте коли саме це буде запроваджено і як працюватиме цей сервіс, поки невідомо.

Втім, це породило багато чуток, серед яких та, що відтепер повістки військовозобов’язаним будуть надсилати через «Дію». Але новий порядок ведення військового обліку не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію». Це підтвердив в інтерв’ю The Village керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

- Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через «Дію». У нашому плані роботи поки немає таких завдань, – пояснив він.

Мстислав Банік зазначив, що багато моментів ще потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України, не назвавши термін запровадження електронного військового квитка та можливості ведення військового обліку через застосунок «Дія».

- Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в «Дії». Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень, – додав Мстислав Банік.