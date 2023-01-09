На Полтавщині зростає кількість випадків грипу, половина хворих – діти

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На Полтавщині фіксують збільшення кількості випадків захворювань на грип, минулого тижня хворих побільшало на 13,2%. Про це сьогодні, 9 січня, під час апаратної наради в облдержадміністрації повідомив директор департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак.

За його словами, якщо раніше екстрені медслужби консультували 500-600 людей на добу щодо погіршення стану здоров'я через вірус, то нині ця цифра сягає 1700 людей.

Нині по Україні та по області зокрема курсує грип штаму А, що має високу контагіозність (заразливість) та протікає з високим підйомом температури.

Віктор Лисак акцентував, що 50% серед хворих – це діти.

Тож мешканців області закликали вживати профілактичних заходів — це провітрювання, миття рук, дотримання правил особистої гігієни тощо.

Нагадаємо, в епідемічному сезоні 2022-2023 років в Північній півкулі очікується циркуляція чотирьох штамів вірусу грипу:

вірус подібний А/Victoria (H 1 N 1);

вірус подібний А/Darwin (H 3 N 2);

вірус подібний B/Austria (лінія В/ Victoria);

вірус подібний B/Phuket (лінія В/Yamagata).

Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», дитяча лікарка, заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик закликала батьків щепити дітей проти грипу. Вакцинація проти грипу в календарі щеплень дітей є рекомендованою. Вакцину можна придбати власним коштом. Лікарка радить пройти вакцинопрофілактику дітям віком від 6 місяців і дорослим без обмеження за віком.