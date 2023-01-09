У Полтаві безвісти зникла 17-річна дівчина

8 січня у Полтаві 17-річна дівчина пішла з дому о 12.00 і не повернулася. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, до правоохоронців звернулася мати дівчини і попросила допомоги у розшуку її доньки.
Менш ніж за годину поліція знайшла неповнолітню. Вона перебувала у свого знайомого на території Київського району Полтави. З дівчиною все гаразд, її життю та здоров'ю нічого загрожує.
Наразі причини та обставини події з'ясовуються.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер