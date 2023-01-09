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Як пройшли різдвяні свята на Кременчуччині: п’яні дебошири, домашнє насильство та 4 пожежі

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 507

 

На вулиці Халаменюка людина намагалася скоїти самогубство

Різдвяні свята пройшли під звуки повітряної тривоги, але надзвичайних подій та резонансних злочинів на території району зафіксовано не було.

Водночас Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє про кілька пожеж, які сталися протягом минулих вихідних.

У Святвечір, 6-го січня, сталася пожежа на вулиці Гійома Боплана у Кременчуці. Загорівся житловий будинок. Пожежу ліквідували силами двох відділень 16 державної пожежно-рятувальної частини.

Увечері наступного дня, 7-го січня, вогнеборці погасили пожежу в господарчій будівлі в селі Куп’євате.

Вранці 8-го січня у Кременчуці на вулиці Лікаря Богаєвського загорівся легковий автомобіль. До гасіння пожежі також залучалася 16 ДПРЧ. Вогонь знищив передню частину авто, а більшу частину автомобіля пожежники врятували.

Увечері в неділю, 8-го січня, загорілася господарча будівля у Кам’яних Потоках. На гасіння пожежі залучалося відділення 15 ДПРЧ.

Постраждалих внаслідок пожеж на минулі свята немає.

Вчора рятувальники виїжджали на виклик у Кременчуці на вулицю Молодіжну, 9 – інформація про загоряння не підтвердилася.

Окрім пожеж працівники ДСНС залучалися до аварійного відкривання дверей в одному з будинків на вулиці Халаменюка в Кременчуці – вдалося врятувати людину, яка намагалася скоїти самогубство.

Протягом минулих вихідних громадяни 13 разів викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 10 з них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство.

На дорогах району затримали 4-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

У суботу, 7-го січня, поліцейські затримали двох осіб за правопорушення, пов’язані з обігом наркотиків. За даними фактами відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС пожежі рятувальники дебошир домашнє насильство
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