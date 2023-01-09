Сім’ям 28 загиблих військових із Полтавщини виплатять одноразову матеріальну допомогу

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 0

6 січня в обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету. Заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик наголосив на важливості надання матеріальної допомоги жителям області, особливо під час війни. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

- Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021–2025 роки в грудні була допрацьована й затверджена на сесії обласної ради. Деякі напрями були продовжені, деякі допрацьовані, по багатьох напрямах збільшені суми виплат допомог, – розповів Олексій Бруслик. – Це дуже важливо, бо ті обставини, з якими стикається вся країна, потребують реагування і державної, й обласної влад. Адже нині багато людей звертається за допомогою, і ця підтримка їм дуже потрібна. На розгляд комісії було винесено заяви мешканців Полтавщини про надання матеріальної допомоги з обласного бюджету. Зокрема позитивно розглянуті звернення сімей загиблих та поранених військовослужбовців.

28 сім’ям загиблих буде виплачена одноразова допомога – по 50 000 на сім’ю. 18 пораненим військовослужбовцям буде виплачена матеріальна допомога на загальну суму близько 190 тисяч гривень (по 5, 10, 20 000 гривень залежно від тяжкості поранення).