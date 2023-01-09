Вчора у Полтаві водій збив 18-річного хлопця і зник з місця аварії

8 січня у Полтаві, на перехресті вулиць Соборності та Соборний Майдан, сталася ДТП. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Автомобіль Nissan Rogue наїхав на 18-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, і зник з місця аварії. Внаслідок ДТП хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Менш ніж за годину патрульні поліцейські розшукали автомобіль та встановили причетного до ДТП водія. Ним виявився 31-річний полтавець.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство встановлює причини та обставини ДТП.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер