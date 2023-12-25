У Кременчуці відбувся відкритий «Кубок Кременчука» з тхеквондо

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У змаганнях взяли участь понад 130 учасників з Кременчука та Полтави

23 грудня у Кременчуці відбувся відкритий «Кубок Кременчука» з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації тхеквондо (ВТФ) Олександр Березянський.

У змаганнях взяли участь понад 130 учасників. Були присутні гості з Полтави, за словами Березянського, спортсмени з інших міст захворіли, тож не змогли приїхати.

Олександр Березянський відмітив тренерів за підготовку спортсменів та подякував соціально-відповідальному бізнесу, який підтримав спортсменів, та ЗСУ «за день без сирен та змогу провести спокійно змагання».

Нагадаємо, що кременчужани повернулися з «Відкритого Кубка Полтавської області з тхеквондо» з 19 медалями.