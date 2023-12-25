Завтра Кременчук попрощається з капітаном медичної служби Олександром Недільком

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 592

Завтра, 26 грудня, у Кременчуці відбудеться прощання з військовим Олександром Миколайовичем Недільком. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.

Олександр проходив військову службу з 26 лютого 2022 року та був капітаном медичної служби.

У полеглого воїна лишилися дружина та донька.

Прощання відбудеться у завтра, 26 грудня, у Міському палаці культури:

11.00 — прощання у Міському палаці культури;

12.00 — відспівування у Свято-Миколаївському соборі;

Далі поховання на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, що Олександр Неділько загинув 11 грудня 2023 року.