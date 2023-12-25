Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

Завтра Кременчук попрощається з капітаном медичної служби Олександром Недільком

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 592

 

Прощання відбудеться у Міському палаці культури, об 11.00

Завтра, 26 грудня, у Кременчуці відбудеться прощання з військовим Олександром Миколайовичем Недільком. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.

Олександр проходив військову службу з 26 лютого 2022 року та був капітаном медичної служби.

У полеглого воїна лишилися дружина та донька.

Прощання відбудеться у завтра, 26 грудня, у Міському палаці культури:

  • 11.00 — прощання у Міському палаці культури;
  • 12.00 — відспівування у Свято-Миколаївському соборі;
  • Далі поховання на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, що Олександр Неділько загинув 11 грудня 2023 року.

0
Автор: Дарія Згура Джерело фото: Департамент соціального захисту населення Кременчука
Теги: Прощання війна поховання воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх