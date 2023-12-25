Завтра Кременчук попрощається з капітаном медичної служби Олександром Недільком

Прощання відбудеться у Міському палаці культури, об 11.00
Завтра, 26 грудня, у Кременчуці відбудеться прощання з військовим Олександром Миколайовичем Недільком. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.
Олександр проходив військову службу з 26 лютого 2022 року та був капітаном медичної служби.
У полеглого воїна лишилися дружина та донька.
Прощання відбудеться у завтра, 26 грудня, у Міському палаці культури:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, що Олександр Неділько загинув 11 грудня 2023 року.
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