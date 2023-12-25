«Нехай коляда буде радісною». Чому українці сьогодні святкують Різдво та як зародився вертеп — розповідає священник

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«Це історична подія в житті кожної людини, і людства загалом, яка відбулася в певний час і в певному місці»

25 грудня українські віряни вперше за часи незалежності України офіційно відзначатимуть Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня. Про те, як Православна церква України доєдналась до традицій святкування Різдва більшості помісних церков світу та про зародження найбільшої події в історії християнства — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Українські віряни повертаються до традицій рівно за 100 років

За словами настоятеля Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимира Макогона, 100 років тому українські віряни намагалися почати відзначати Різдво разом з усіма церквами світу — 25 грудня. Російська православна церква відмовилась від впровадження новоюліанського календаря, а українцям, які були під порядкуванням РПЦ, довелося піти за її прикладом.

— Просто російська православна церква перебувала під тиском і гонінням більшовиків. Патріарх тодішній російської православної церкви Тихон теж був засуджений і висланий. І людям не змогли довести 100 років тому, чому треба переходити на новоюліанський календар, — розповідає Володимир Макогон.

З чого все починалось — історія життя Діви Марії

Священник каже, народження Ісуса Христа — «це історична подія в житті кожної людини, і людства загалом, яка відбулася в певний час і в певному місці». Згідно з Біблією, Діва Марія народилась в заможній сім'ї — третину своєї худоби подружжя віддавало людям, які потребували допомоги. Її батько Яким був з царського роду, а мати Анна — з архієрейського. У шлюбі вони прожили 50 років, але дітей вони не мали, хоча і бажали їх завести, каже настоятель храму.

— А вони просили: «Боже, даруй нам дитя» […] І ангел в’являється і каже: «Почуті твої молитви. Зачнеш дитя і народиш. І ось вони народжують дівчинку. І нарікають їй ім’я Маріам, що означає «госпожа», — розповідає Володимир Макогон.

У три роки Марію віддають у храм Єрусалимський, як і обіцяло у молитвах подружжя. Своє дитинство дівчинка проводить в храмі — вона постійно молилась і дотримувалась посту.

— І коли прийшов час пришестя у цей світ Ісуса Христа, то ангел Божий являється цій вже Діві Марії, […] біля джерела і каже: «Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою». […] І він розказує їй, що вона зачне від Духа Святого і народить Спасителя світу, — говорить священник.

Так, 25 березня віряни відзначають Благовіщення. Володимир Макогон зазначає, що через юліанський календар українці святкували з відставанням на 13 діб — 7 квітня.

Як виник вертеп, Вифлеємська зірка та хто такі волхви

На той час римський імператор Август Кесар вирішує видати указ про перепис населення країни, говорить настоятель собору. Проте була умова: кожен мав з’явитись на перепис у тому місті, звідки він родом.

— От народився в Кременчуці, приїдеш на перепис в Кременчук. Народився в Дніпрі, приїдеш з дружиною, з дітьми, з родиною в Дніпро. З Києва в Київ іди, — розповідає Володимир Макогон.

Тоді Марії виповнилось приблизно 14 років — вона вже не могла залишатись в Єрусалимському храмі. Як розповідає священник, згідно з історією християнства, щоб зберегти свою цнотливість і надалі продовжити служіння Богу, дівчина мала заручитися. Її чоловіком став Йосип, розповідає священник.

Йосип разом з Марією вирушили з Єрусалима у його рідне місто — Вифлеєм. На той момент воно було переповнене людьми через перепис населення, розповідає Володимир Макогон.

— Вони ходили, шукали місце, прихисток, але їх ніхто не впускав. І ось один милосердний містянин, бачачи поважного віку старця і його юну дружину, яка була вагітна, змилосердився над ними. І відкрив ворота стайні, печери, в якій перебували його тварини, — говорить священник.

У ту ніч, з 24 на 25 грудня, «Господь благоволив народитися там», а «яскрава зоря сповістила про те всьому світові». У той час ізраїльтяни вірили пророцтвам, згідно з якими, на світ мав з’явитись їх новий цар, який повинен був врятувати від гніту римлян.

— Ізраїльтяни вважали, що вони достойні більшого. І оцей новий цар Ізраїля піднесе їх над іншими народами, і вони ж будуть керувати, правити. Людська природа, на жаль, — розповідає Володимир Макогон. Зокрема, вони вважали, що той народ, який зберіг віру в єдиного бога, мав володарювати над іншими, тому що усі були язичниками.

Як розповідає священник, пастухам біля Вифлеєму ангели доносять звістку про народження Ісуса Христа. Чому саме пастухам? У ті часи юдеї, як дарування, приносили у жертву тварин — багато хто тримав цілі жертовні стада, каже протоієрей.

Так, слідуючи за Вифлеємською зіркою, пастухи вирушили на місце народження Ісуса Христа.

— Деякі із фахівців, коли почали досліджувати це, то казали, що це був парад планет. Тобто Сатурн, Венера і Юпітер стали в такий ряд. І вночі, і в день ця зоря стояла над місцем, де було Богодиття і сповіщала світу про народження Спасителя. А інші казали, що це була комета, яка летіла, яскраво світилася, але зупинилася промислом Божим, зависла в небі.

Волхви або ж мудреці, наголошує Володимир Макогон, побачили зірку зі Сходу, з Персії.

— До речі, волхви — це слов’янська назва. У греків написано «маги». Тобто, майже як чаклуни, — з посмішкою розповідає священник.

Волхви прийшли у Єрусалим до царя Ірода і приголомшили його своєю заявою, говорить Макогон.

— І кажуть: «Де новонароджений цар?» А тоді ж Ірод каже: «Який новонароджений цар? Я тут один цар, я тут правлю, я, я, я, я, я», — розповідає священник.

Він додає, що Ірод намагався хитрощами вивідати у волхвів, де народився новий цар, «прямий конкурент на царювання», і вбити його. Але мудреців попередили про наміри Ірода, тому вони обійшли столицю Єрусалим і не повернулися до тодішнього правителя. Новонародженому Ісусу волхви подарували золото, «як новому царю»; ладан, «як Богу»; і смирну в посуді, «таке цінне масло, як тому смертному, який буде приготований до погребіння».

— Він зрозумів, що вони не прийдуть. Ірод покликав воєначальників і сказав вбити всіх дітей у Вифлеємі. Два роки від народження і до найменшого. І так і зробили. Вони поїхали й побили дітей. Священна Євангелія каже, що понад 14 тисяч дітей вони побили за один раз, — розповідає Володимир Макогон.

За його словами, Різдво християни святкують з перших віків нашої ери. Зображення тих подій знаходять на стінах катакомбних церков Риму.

— Вертепи, які ми організовуємо, колядки — це все для того, щоб пробудити нас. Щоб нагадати нам, що Син Божий приніс у цей світ мир і любов, — зазначає священник.

«Правда з нами, з нами Бог і з нами буде перемога»

Володимир Макогон каже, що українські віряни у своїх радісних молитвах можуть піднести прохання за воїнів, волонтерів та медиків, «легендарних хлопців і дівчат», які захищають Україну «і день, і ніч, хоч осінь, хоч весна».

— Вони душі свої віддають за друзів своїх. От взірець, як треба боронити те, що нам дороге і святе. От вони можуть для нас бути взірцем, як протистояти злу. […] Перемога там, де Бог, а Бог там, де правда. Правда з нами, з нами Бог і з нами буде перемога, — розповідає священник.

Він додає, що нині кожен українець для спільної перемоги має віднайти своє місце у цій війні — «знайти, чим ми можемо бути корисні».

— Нехай Різдво буде веселим настільки, наскільки це можливо у такій жорстокій і кровопролитній війні. Нехай коляда буде радісною. Нехай Різдво буде веселим. Нехай кутя буде смачною, — говорить Володимир Макогон.

Нагадаємо, що раніше Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як святкувати Різдво та Миколая по-новому і чим важливі церковні реформи

Матеріал створений у рамках циклу матеріалів ТЪ про великі грудневі церковні свята за новоюліанським календарем