«Це історична подія в житті кожної людини, і людства загалом, яка відбулася в певний час і в певному місці»
25 грудня українські віряни вперше за часи незалежності України офіційно відзначатимуть Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня. Про те, як Православна церква України доєдналась до традицій святкування Різдва більшості помісних церков світу та про зародження найбільшої події в історії християнства — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
За словами настоятеля Свято-Миколаївського кафедрального собору Володимира Макогона, 100 років тому українські віряни намагалися почати відзначати Різдво разом з усіма церквами світу — 25 грудня. Російська православна церква відмовилась від впровадження новоюліанського календаря, а українцям, які були під порядкуванням РПЦ, довелося піти за її прикладом.
Священник каже, народження Ісуса Христа — «це історична подія в житті кожної людини, і людства загалом, яка відбулася в певний час і в певному місці». Згідно з Біблією, Діва Марія народилась в заможній сім'ї — третину своєї худоби подружжя віддавало людям, які потребували допомоги. Її батько Яким був з царського роду, а мати Анна — з архієрейського. У шлюбі вони прожили 50 років, але дітей вони не мали, хоча і бажали їх завести, каже настоятель храму.
У три роки Марію віддають у храм Єрусалимський, як і обіцяло у молитвах подружжя. Своє дитинство дівчинка проводить в храмі — вона постійно молилась і дотримувалась посту.
Так, 25 березня віряни відзначають Благовіщення. Володимир Макогон зазначає, що через юліанський календар українці святкували з відставанням на 13 діб — 7 квітня.
На той час римський імператор Август Кесар вирішує видати указ про перепис населення країни, говорить настоятель собору. Проте була умова: кожен мав з’явитись на перепис у тому місті, звідки він родом.
Тоді Марії виповнилось приблизно 14 років — вона вже не могла залишатись в Єрусалимському храмі. Як розповідає священник, згідно з історією християнства, щоб зберегти свою цнотливість і надалі продовжити служіння Богу, дівчина мала заручитися. Її чоловіком став Йосип, розповідає священник.
Йосип разом з Марією вирушили з Єрусалима у його рідне місто — Вифлеєм. На той момент воно було переповнене людьми через перепис населення, розповідає Володимир Макогон.
У ту ніч, з 24 на 25 грудня, «Господь благоволив народитися там», а «яскрава зоря сповістила про те всьому світові». У той час ізраїльтяни вірили пророцтвам, згідно з якими, на світ мав з’явитись їх новий цар, який повинен був врятувати від гніту римлян.
Як розповідає священник, пастухам біля Вифлеєму ангели доносять звістку про народження Ісуса Христа. Чому саме пастухам? У ті часи юдеї, як дарування, приносили у жертву тварин — багато хто тримав цілі жертовні стада, каже протоієрей.
Так, слідуючи за Вифлеємською зіркою, пастухи вирушили на місце народження Ісуса Христа.
Волхви або ж мудреці, наголошує Володимир Макогон, побачили зірку зі Сходу, з Персії.
Волхви прийшли у Єрусалим до царя Ірода і приголомшили його своєю заявою, говорить Макогон.
Він додає, що Ірод намагався хитрощами вивідати у волхвів, де народився новий цар, «прямий конкурент на царювання», і вбити його. Але мудреців попередили про наміри Ірода, тому вони обійшли столицю Єрусалим і не повернулися до тодішнього правителя. Новонародженому Ісусу волхви подарували золото, «як новому царю»; ладан, «як Богу»; і смирну в посуді, «таке цінне масло, як тому смертному, який буде приготований до погребіння».
За його словами, Різдво християни святкують з перших віків нашої ери. Зображення тих подій знаходять на стінах катакомбних церков Риму.
Володимир Макогон каже, що українські віряни у своїх радісних молитвах можуть піднести прохання за воїнів, волонтерів та медиків, «легендарних хлопців і дівчат», які захищають Україну «і день, і ніч, хоч осінь, хоч весна».
Він додає, що нині кожен українець для спільної перемоги має віднайти своє місце у цій війні — «знайти, чим ми можемо бути корисні».
Нагадаємо, що раніше Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про те, як святкувати Різдво та Миколая по-новому і чим важливі церковні реформи
Матеріал створений у рамках циклу матеріалів ТЪ про великі грудневі церковні свята за новоюліанським календарем
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