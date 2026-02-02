В ОВА обговорили роботу банків і пошти під час відключень світла на Полтавщині

У Полтавській обласній військовій адміністрації провели робочу нараду з представниками банків, «Укрпошти» та Пенсійного фонду щодо безперервного доступу населення до базових послуг в умовах тривалих блекаутів.
За словами Віталія Дяківнича, до ОВА надходять звернення громадян, які не можуть отримати банківські послуги через зачинені відділення під час відключень світла.
В ОВА наголосили, що в області вже діє мережа POWER BANKING — це відділення з альтернативним живленням і зв’язком, які мають працювати навіть під час блекаутів.
За інформацією адміністрації:
Також в області працює 293 відділення «Укрпошти» — стаціонарні та пересувні. Частину з них уже забезпечили генераторами та супутниковим інтернетом, доукомплектування триває, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у різних районах Кременчука можуть запрацювати відділення Пенсійного фонду
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.