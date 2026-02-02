Микола Корецький
Споживач, Полтавщина

В ОВА обговорили роботу банків і пошти під час відключень світла на Полтавщині

Вчора, 22:00 Переглядів: 193

В обласній адміністрації назвали зачинені відділення «управлінською безвідповідальністю»

У Полтавській обласній військовій адміністрації провели робочу нараду з представниками банків, «Укрпошти» та Пенсійного фонду щодо безперервного доступу населення до базових послуг в умовах тривалих блекаутів.

За словами Віталія Дяківнича, до ОВА надходять звернення громадян, які не можуть отримати банківські послуги через зачинені відділення під час відключень світла.

— Особливо обурюють випадки, коли люди долають значну відстань для зняття готівки чи отримання соцвиплат, а відділення просто зачинене. Це управлінська безвідповідальність, — заявив очільник ОВА.

В ОВА наголосили, що в області вже діє мережа POWER BANKING — це відділення з альтернативним живленням і зв’язком, які мають працювати навіть під час блекаутів.

За інформацією адміністрації:

  • ПриватБанк має 49 відділень, із них 22 — у мережі POWER BANKING;
  • Укргазбанк — 6 відділень, усі забезпечені генераторами та резервним зв’язком;
  • Полтава-банк — 36 відділень у Полтаві та області з генераторами й резервними каналами;
  • Ощадбанк — 35 відділень, 15 із них працюють у системі POWER BANKING, додатково впроваджують мобільний банкінг для громад.

Також в області працює 293 відділення «Укрпошти» — стаціонарні та пересувні. Частину з них уже забезпечили генераторами та супутниковим інтернетом, доукомплектування триває, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у різних районах Кременчука можуть запрацювати відділення Пенсійного фонду

Вверх