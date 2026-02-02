Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Русланом Кір'яновим

У вівторок, 3 лютого, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Русланом Кір’яновим. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцького ліцею № 6 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту Україні 17 листопада 2024 року.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться завтра, 3 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
