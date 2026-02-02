У Миргороді на тротуарі знайшли мертву жінку — поліція

Учора, 1 лютого, у Миргороді на тротуарі місцева мешканка виявила тіло мертвої жінки. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що на місці правоохоронці встановили особу померлої — нею виявилася 55-річна жінка, мешканка села Хомутець Миргородського району.

Під час візуального огляду слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Для встановлення точної причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть». Обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, наприкінці січня упродовж дня у Миргородському районі на вулицях знайшли тіла трьох мертвих людей.