На Полтавщині оновили склад комісії з надання підприємствам статусу критично важливих для економіки

На Полтавщині змінився склад комісії з надання підприємствам статусу критично важливих для економіки та життєдіяльності області. Про підписання відповідного розпорядження сьогодні повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його словами, переформатування «дозволить забезпечити максимальну прозорість та відповідність актуальним вимогам законодавства».
Він зауважив, що урядом визначені основні критерії, які дозволяють підприємству отримати статус критичності:
Детальніше про основні критерії, які дозволяють підприємству отримати статус критичності, та бронювання працівників критично важливих підприємств можна почитати за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що згідно грфіків погодинного відключення (ГПВ). Згідно нього «Полтаваобленерго» не має права надавати будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Таким секторальним органом, який має такі повноваження у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії», є Міненерго.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.