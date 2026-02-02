На Полтавщині оновили склад комісії з надання підприємствам статусу критично важливих для економіки

Процес оновлення складу комісії не вплине розгляд заявок — комісія не припиняла свою діяльність

На Полтавщині змінився склад комісії з надання підприємствам статусу критично важливих для економіки та життєдіяльності області. Про підписання відповідного розпорядження сьогодні повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, переформатування «дозволить забезпечити максимальну прозорість та відповідність актуальним вимогам законодавства».

Він зауважив, що урядом визначені основні критерії, які дозволяють підприємству отримати статус критичності:

загальна сума сплачених податків, зборів і єдиного соціального внеску за звітний рік перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті (крім кредитів і позик) за звітний рік перевищують еквівалент 32 млн євро;

підприємство належить до об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку;

підприємство має важливе значення для галузей національної економіки або для територіальної громади згідно з рішенням ОВА.

Детальніше про основні критерії, які дозволяють підприємству отримати статус критичності, та бронювання працівників критично важливих підприємств можна почитати за посиланням.

— Підкреслюю: процес оновлення складу жодним чином не вплинув на темпи розгляду заявок — комісія не припиняла свою діяльність. Усі засідання проходять згідно із затвердженим планом, — запевнив начальник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що згідно грфіків погодинного відключення (ГПВ). Згідно нього «Полтаваобленерго» не має права надавати будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Таким секторальним органом, який має такі повноваження у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії», є Міненерго.