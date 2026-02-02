Колишню посадовицю Антимонопольного комітету призначили радницею керівника Полтавської ОВА

У Полтавській обласній військовій адміністрації призначили нову радницю з економічних питань, фінансів та аудиту використання бюджетних коштів. Нею стала Лариса Гречана, яка раніше працювала на керівних посадах в Антимонопольному комітеті України. Про призначення повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич 2 лютого.
Лариса Гречана має 37 років загального трудового стажу, з яких 24 роки — на державній службі. Вона народилася на Полтавщині, у селі Солошино Кобеляцького району, та має три вищі освіти.
Упродовж кар’єри працювала на керівних посадах у фінансово-контролюючих органах, а також в Антимонопольному комітеті України, де займалася дослідженнями, розслідуваннями та контролем у сфері економіки.
Як вказує медіа «Полтавщина» з посиланням на власні джерела, одним із ключових завдань новопризначеної радниці стане проведення аудиту рішень Полтавської ОВА за кілька попередніх років. У перспективі чиновниця може стати заступницею голови адміністрації, пишуть журналісти.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив призначення на посаду заступника новому очільнику Полтавської облвійськадміністрації — ним став Євген Кончаковський, який раніше в області очолював департамент освіти.
