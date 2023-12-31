Під Новий рік кременчужанка народила сина, вагою 5,5 кілограмів

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 968 Коментарів: 1

31 грудня у пологовому Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» жінка народила сина, вагою 5,5 кілограмів. Про це пологовий сповістив на своїй сторінці в Instagram.

За їх інформацією, новонароджений — найбільший у цьому пологовому за 2023 рік. Хлопчик, зростом у 55 см, народився в сім'ї Олени та Олександра Чирв.

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Нагадаємо, що 13 березня в родині кременчужан народилась дівчинка з вагою 5250 г, а в лютому — дівчинка, вагою 5 кг.