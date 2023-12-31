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Кременчук

Під Новий рік кременчужанка народила сина, вагою 5,5 кілограмів

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 968 Коментарів: 1

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вітає молодих батьків

31 грудня у пологовому Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» жінка народила сина, вагою 5,5 кілограмів. Про це пологовий сповістив на своїй сторінці в Instagram.

За їх інформацією, новонароджений — найбільший у цьому пологовому за 2023 рік. Хлопчик, зростом у 55 см, народився в сім'ї Олени та Олександра Чирв.

Нагадаємо, що 13 березня в родині кременчужан народилась дівчинка з вагою 5250 г, а в лютому — дівчинка, вагою 5 кг.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: новонароджені діти перинатальний центр пологовий будинок лікарня Правобережна
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Коментарі: 1

743
Andron777:
Сьогодні, 19:31

Козак! Виросте каZапам помститься! Зновим Роком! Всім Перемоги, здоров'я та мирного неба в 2024-му!


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