У Кременчуці народилась дівчинка з вагою 5250 г

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 297

13 березня в родині кременчужан Дібрових народилась дівчинка з вагою 5250 г. Про це йдеться на сторінці Кременчуцького перинатального центру в інстаграмі. Їй вже дали ім’я Уляна.

Це дійсно унікальний випадок, враховуючи, що пологи пройшли природнім шляхом, без ускладнень. Зазвичай дітки з вагою понад 4000 г народжуються шляхом кесаревого розтину.

Пологи приймала бригада в складі директора перинатального центру Радомира Сербіна, акушерки Олени Савенкової, лікаря-анестезіолога Юлії Крайнік.

Новонароджена Уляна з мамою почуваються добре і готуються на виписку.