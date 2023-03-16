У Кременчуці народилась дівчинка з вагою 5250 г

13 березня в родині кременчужан Дібрових народилась дівчинка з вагою 5250 г. Про це йдеться на сторінці Кременчуцького перинатального центру в інстаграмі. Їй вже дали ім’я Уляна.
Це дійсно унікальний випадок, враховуючи, що пологи пройшли природнім шляхом, без ускладнень. Зазвичай дітки з вагою понад 4000 г народжуються шляхом кесаревого розтину.
Пологи приймала бригада в складі директора перинатального центру Радомира Сербіна, акушерки Олени Савенкової, лікаря-анестезіолога Юлії Крайнік.
Новонароджена Уляна з мамою почуваються добре і готуються на виписку.
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