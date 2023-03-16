З льотного коледжу у Кременчуці демонтують дошку письменнику Головку, який застрелив дружину та доньку

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Рішення прийняли на комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті

У Кременчуці вирішили демонтувати меморіальну дошку письменнику Андрію Головку з будівлі Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС МВС України. Рішення прийняли на засіданні комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті, 15 березня.

Пам’ятна дошка українському радянському письменнику Андрієві Головку встановлена 1979 року на фасаді будинку колишнього Олександрівського реального училища (зараз – учбовий корпус Кременчуцького льотного коледжу), в якому в 1908–1914 роках навчався майбутній письменник. Згідно з біографічними даними 14 травня 1924 року Андрій Головко пострілом убив власну дружину, а наступного дня застрелив свою п'ятирічну доньку Галину.

На самій дошці розміщений портрет письменника та напис: «В цьому будинку в 1908–1914 роках колишньому реальному училищі вчився і починав літературну діяльність видатний український радянський письменник 1897–1973 р. Андрій Васильович Головко».