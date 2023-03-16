Пожежі та п'яні дебошири: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 125

На п'ятьох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом за добу сталися дві пожежі. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 15 березня, о 18.59, у селі Піски згоріло 3 га сухої трави. Пожежу ліквідували о 21.05. На місці працював 7 державний пожежно-рятувальний пост.

Сьогодні, о 5.17, у селі Сушки, на вулиці Молодіжній згоріла господарча споруда. Пожежу ліквідували о 7.12. Вогонь знищив речі, які були у будівлі. Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці працював 7 державний пожежно-рятувальний пост.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Поліцейські затримали чотирьох водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали двох осіб за ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на п'ятьох осіб поліцейські склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.

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