В Україні пропонують достроково завершити опалювальний сезон: Малецький опитує кременчужан

Вимкнути батареї пропонують не всім споживачам України, а лише у тих регіонах, куди прийшло справжнє тепло
Тепла погода сприяє тому, що з початку наступного тижня в деяких регіонах України можна завершувати опалювальний сезон. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.
В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ.
Через потепління в Україні також суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити шляхом зростання генерації сонячних електростанцій.
Андрій Герус зауважив, що в Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ.
Міський голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький на своїй сторінці оголосив опитування щодо вимкнення опалення.
Коли варто відключати опалення у Кременчуці?
Варіанти відповідей:
В Укргідрометцентрі обіцяють, що наступні 10 днів погода на більшості території України буде теплою. У більшості областей України переважатиме суха повітряна погода. В західних областях повітря може прогрітися до +15...+17 градусів. Особливо ми відчуємо весняний подих у вихідні, суботу та неділю. Наприкінці березня очікуються рясні дощі майже у всій Україні. Але ці дощі будуть теплими.
Раніше у «Нафтогазі» повідомили, що в Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Але якщо погода раптом зміниться і стане прохолодно, ніхто не буде мучити людей. У такому разі теплопостачання можуть продовжити.
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