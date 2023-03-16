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В Україні пропонують достроково завершити опалювальний сезон: Малецький опитує кременчужан

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 363

Вимкнути батареї пропонують не всім споживачам України, а лише у тих регіонах, куди прийшло справжнє тепло

Тепла погода сприяє тому, що з початку наступного тижня в деяких регіонах України можна завершувати опалювальний сезон. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.

В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ.

Через потепління в Україні також суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити шляхом зростання генерації сонячних електростанцій.

— Внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Разом із тим через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації — електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст — це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС, — написав він у своєму каналі.

Андрій Герус зауважив, що в Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ.

У Кременчуці проводять опитування щодо вимкнення опалення 

Міський голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький на своїй сторінці оголосив опитування щодо вимкнення опалення. 

Коли варто відключати опалення у Кременчуці?

— З понеділка в Україні вже починають завершувати опалювальний сезон. Голова енергокомітету Верховної Ради Герус закликав економити енергоресурси. Хочу порадитися з кременчужанами: коли варто відключати від опалення житлові будинки?
Погода стає все теплішою, і чимало мешканців багатоповерхівок хотіли б зекономити на платіжках за опалення. Остаточне рішення приймемо з урахуванням вашої позиції, — йдеться у повідомленні. 

Варіанти відповідей:

  1. За відключення з 20 березня.
  2. За відключення з 1 квітня.
  3. За відключення по графіку 15 квітня.

Що кажуть синоптики

В Укргідрометцентрі обіцяють, що наступні 10 днів погода на більшості території України буде теплою. У більшості областей України переважатиме суха повітряна погода. В західних областях повітря може прогрітися до +15...+17 градусів. Особливо ми відчуємо весняний подих у вихідні, суботу та неділю. Наприкінці березня очікуються рясні дощі майже у всій Україні. Але ці дощі будуть теплими. 

Раніше у «Нафтогазі» повідомили, що в Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Але якщо погода раптом зміниться і стане прохолодно, ніхто не буде мучити людей. У такому разі теплопостачання можуть продовжити. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: тепло опалення

Коли варто відключати опалення у Кременчуці?

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