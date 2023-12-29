У Новорічну ніч у Кременчуці діятимуть посилені патрулі та наряди — пресофіцерка Васенко

Загалом в області, у період різдвяно-новорічних свят для забезпечення порядку планують задіяти близько 30 тисяч правоохоронців
У Новорічну ніч поліція збільшить кількість екіпажів та слідчо-оперативних груп. Працюватимуть у посиленому режимі. Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв. Загалом в області, у період різдвяно-новорічних свят для забезпечення порядку планують задіяти близько 30 тисяч правоохоронців.
У поліції області зазначають, що правоохоронці працюють у посиленому режимі ще від початку повномасштабного вторгнення. Втім, у період свят створять додаткові слідчо-оперативні, вибухотехнічні групи та резерв з-поміж поліцейських особливого призначення. Все задля швидкого реагування на надзвичайні події. Як повідомлялося раніше, комендантська година на свята не зміниться, і триватиме з 24.00 до 4.00.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Вона розповіла, що в місті будуть діятимуть посилені патрулі та наряди, які виїжджатимуть на виклики громадян.
Нагадаємо, за використання піротехніки передбачена кримінальна відповідальність за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
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