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Кременчук, Воїни світла

Родині військового з Кременчуччини Олександра Смільського вручили нагороду (посмертно)

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 208

 

Вічна шана загиблому захиснику 

29 грудня мамі загиблого захисника Олександра Смільського Любові Григорівні вручили державну нагороду. Нагороду передали селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки підполковник Станіслав Ковалевський. 

Кременчуччина у жалобі: Семенівська громада провела в останню путь воїна Олександра Смільського

Указом Президента України Володимира Зеленського від 12 вересня 2023 року № 577, військовослужбовець, стрілець 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 7311 нагороджений державною нагородою (посмертно) — орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, загинув Олександр Смільський 22 червня 2023 року в селі Новомихайлівка Донецької області

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла нагорода
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