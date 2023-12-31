Родині військового з Кременчуччини Олександра Смільського вручили нагороду (посмертно)

29 грудня мамі загиблого захисника Олександра Смільського Любові Григорівні вручили державну нагороду. Нагороду передали селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки підполковник Станіслав Ковалевський.
Указом Президента України Володимира Зеленського від 12 вересня 2023 року № 577, військовослужбовець, стрілець 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 7311 нагороджений державною нагородою (посмертно) — орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагадаємо, загинув Олександр Смільський 22 червня 2023 року в селі Новомихайлівка Донецької області.
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