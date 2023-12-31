На Кременчуччині попрощалися з військовим Іваном Шумейком, який загинув під Авдіївкою

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28 грудня в Оболонській громаді Кременчуцького району попрощалися з військовим Іваном Шумейком. Із серпня 2023 року він служив у штурмовій бригаді та виконував бойове завдання на Донеччині. Чоловік поліг смертю хоробрих 22 грудня в районі Авдіївки.

Народився Іван Вікторович 5 жовтня 1992 р. у Краснокутську Харківської області. Свої дитячі та юні роки прожив в рідному місті. Тут закінчив школу, був активним, відвідував різні гуртки. Завжди допомагав батькам та друзям. Після закінчення школи у 2007 р. вступив до Харківського будівельного училища, де здобув робітничу професію. Закінчивши навчання в училищі, пішов працювати будівельником. Займався спортом, неодноразово брав призові місця на змаганнях.

Прощання відбулося в Оболонській громаді, хоча останнім часом чоловік проживав на Миргородщині, поховали Івана в Дем'янівці (звідси родом його дружина).

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