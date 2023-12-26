Комендантська година на Новий рік: що каже обласна влада Полтавщини про часові обмеження

У ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Полтавщині не скасовуватимуть. Змін у покаранні громадян, які порушують часові обмеження на новорічну ніч, також не планується. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час пресконференції 22 грудня.
Зазначимо, нині комендантська година в Полтавській області триває з опівночі до 4.00.
Нагадаємо, раніше голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко пропонував посилити адміністративне покарання за порушення комендантської години.
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