Комендантська година на Новий рік: що каже обласна влада Полтавщини про часові обмеження

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 173

Чи «пом’якшать» покарання для порушників на Полтавщині

У ніч з 31 грудня на 1 січня комендантську годину на Полтавщині не скасовуватимуть. Змін у покаранні громадян, які порушують часові обмеження на новорічну ніч, також не планується. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час пресконференції 22 грудня.

— У нас є закон, який ми маємо виконувати. Якщо передбачено покарання, то очевидно, що воно буде, — сказав Пронін.

Зазначимо, нині комендантська година в Полтавській області триває з опівночі до 4.00.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко пропонував посилити адміністративне покарання за порушення комендантської години.