У науковому центрі підрахували, скільки коштуватиме новорічний стіл — у Кременчуці виходить дешевше

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 116

За оцінкою науковців, цьогорічний новорічний стіл коштуватиме українцям 2879 грн, а за оцінкою нашого видання його вартість для кременчужан може бути нижчою

Другий рік поспіль Україна відзначатиме Новий рік в умовах воєнного стану. Багато захисників України, які стримують ворога на передовій чи знаходяться на бойовому чергуванні, а також українські родини, які під час повномасштабної війни втратили рідних і близьких, житло та майно, не зможуть відзначити це свято традиційно. Для тих, у кого буде така можливість, у тому числі й приготувати новорічні страви, фахівці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» порахували вартість новорічного столу за середніми цінами супермаркетів України. За їх розрахунками новорічне меню зі страв, які є традиційними для новорічного столу обійдуться на родину з 4-х осіб у близько 2879 грн, що на 8,4% дорожче, ніж торік.

Про те, як рахували вартість новорічного столу, науковці повідомили на сайті «Інституту аграрної економіки».

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» минулими вихідними порівняли ціни на центральному ринку міста та у кременчуцьких супермаркетах, та переконались, що вони трохи нижчі, ніж наведені фахівцями Національного наукового центру середні ціни супермаркетів України.

М’ясо та риба

Для усіх, хто не є вегетаріанцем, головні новорічні страви, які потребують найбільших витрат — м’ясні та рибні.

Напередодні Різдва ціни на м’ясо у Кременчуці помітно зросли. На центральному ринку у неділю свинину продавали за ціною від 170 до 230 грн за кг, а вартість найліпшої яловичини досягала 270 грн.

— М’ясо подорожчало за останній тиждень десь на 20-30 грн. До кінця грудня ціна може ще зрости. Таке відбувається щорічно напередодні новорічних свят, — розповіла пані Ірина, яка торгує м’ясом на центральному ринку вже багато років.

У супермаркетах відомої мережі окіст свинячий зараз коштує 190 грн за кг, а шийна частина — 231 грн/кг. В іншому супермаркеті тазостегнову частину можна придбати по 165 грн/кг. Тушки курки можна придбати за ціною від 100 до 170 грн/кг, стегна бройлерів за акційними цінами коштують від 105 грн/кг, а гомілки — від 80 до 98 грн/кг.

Цього року рекорди б’є і вартість сала. Найдорожча почеревина, яку ми знайшли на ринку, коштує 230 грн за кг. Вона виглядає дуже смачно. Втім, у продажу є сало і по 100 грн за кг.

Щодо риби, то охолоджена сьомга (стейки) у супермаркеті по акційній ціні коштують 763 грн/кг, заморожений хек у тушках — 165 грн/кг, а найдешевша заморожена риба (салака) — лише 55 грн/кг.

На центральному ринку є багатий вибір свіжої риби на будь-який гаманець. Дорогий судак коштує 150 грн/кг, сом — 90 грн/кг, а щука — 70 грн/кг.

Найдешевше продають лящів — по 45-65 грн/кг в залежності від розміру, та товстолобів — по 50-60 грн/кг. Ще дешевші можна знайти карасів, але нижче 40 грн за кг зараз цін на рибу на ринку немає.

Овочі та фрукти

Ціни на картоплю цієї зими б’ють рекорди. Наразі вона подорожчала вже до 17 грн/кг у супермаркетах та до 20 грн/кг на ринку. І пояснити це новорічним попитом не можна. За прогнозами, ціна на картоплю буде зростати й далі.

А найдешевшим овочем зараз є буряк — його можна купити за 8,95 грн/кг. На відміну від минулої зими цибуля цього року також дешева — 12-17 грн/кг.

У передсвяткові дні у супермаркетах різко подорожчали свіжі помідори — до 90-120 грн/кг. Ціни на ринку не на багато нижчі. А от свіжі огірки на центральному ринку можна придбати дешевше, ніж у магазинах — по 60 грн/кг.

Там же продають і солоні гриби за ціною від 200 до 350 грн/кг. Найдорожчі — білі.

Новорічні свята у багатьох асоціюються з цитрусовими. Відповідно, за останні дні зросли й ціни на них: апельсини зараз коштують від 50 грн/кг, а мандарини — від 60 грн/кг. Найдешевші яблука ми знайшли у супермаркеті за ціною 15,90 грн/кг, що навіть дешевше картоплі. Втім, ще кілька днів тому у супермаркетах ці ж яблука коштували 12-13 грн за кг.

А як же без торта та шампанського

Популярний в Україні торт «Київський», випечений у столиці, напередодні Різдва коштував 312,5 грн. Це маленький тортик вагою у 450 грамів. А півкілограмовий торт «Золотий ключик» фабрики «Рошен» — 187,5 грн.

Ціни місцевих виробників трохи нижчі, хоча деякі їх торти вже наздогнали за ціною рошенівські.

— Зазвичай виробники підіймають перед Новим роком ціни на торти. Та й придбати улюблену марку вдається не завжди, бо значно зростає кількість покупців. Тому я випікаю торт сама — виходить удвічі дешевше та, вважаю, що й смачніше. Принаймні так мені говорять мої діти, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» наша читачка пані Тетяна.

Акційних знижок на шоколад та цукерки напередодні Нового року у супермаркетах майже немає, що зрозуміло — адже цей товар будуть купляти у будь-якому випадку.

Вино газоване зараз у супермаркетах продається за ціною від 130 грн, а ігристе — від 168 грн за пляшку. Хоча, в одному з супермаркетів вдалося знайти таке вино за акційною знижкою за 109 грн.

Варто зазначити, що по вину та іншим алкогольним напоям напередодні свят у супермаркетах є дуже багато акційних пропозицій.

Ціни на ковбаси та сири ми не порівнювали, адже вони залежать від якості продукту та можуть різнитися у рази.

А от вартість яєць цими вихідними підвищилася до 55-65 грн за десяток.

Що у підсумку

Порахувати середню вартість новорічного столу для кременчужан ми не змогли та не знаємо, чи можливо взагалі це зробити. Адже хтось купує французьке шампанське та елітний віскі, а хтось задовольняється традиційним «Артемівським» та вітчизняним Nemiroff. Хтось запече для новорічного столу дорогого лосося, а хтось посмажить дешевого ляща. Хтось поставить на стіл торт «Київський», а хтось сам спече святковий торт, і він може бути утричі дешевшим, і при тому смачнішим, за рошенівський.

Головне, щоб за новорічним столом був святковий настрій, віра у Перемогу, і щоб ми завжди пам’ятали, завдяки кому маємо можливість святкувати та мати усе, що є на нашому столі. І дякували за це Захисникам України та згадували й вшановували тих, хто загинув, захищаючи Україну. І не забували при цьому донатити на ЗСУ.