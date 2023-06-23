Троє військових з Кременчуччини загинули на війні: Олександр Брага, Олександр Смільський та Андрій Демидкін

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На російсько-українській війні, 22 червня, загинуло троє військових з Кременчуцького району. Захисники України Олександр Брага, Олександр Смільський та Андрій Демидкін загинули в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Стрільці отримали поранення, несумісні з життям.

Солдат Андрій Володимирович Демидкін з Горішніх Плавнів, 1975 року народження. Прийнятий на військову службу першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП у 2023 році.

Солдат Олександр Васильович Смільський 1981 року народження. Військовий родом з с. Веселий Поділ Семенівської громади Кременчуцького району. Прийнятий на військову службу цього року Третім відділом Кременчуцького РТЦК та СП.

Молодший сержант Олександр Григорович Брага з позивним «Тор» 1981 року народження. Був прийнятий на військову службу у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Кременчуцьким РТЦК та СП. Чоловік був родом з Кременчука.

— При виконанні бойового завдання у Донецькій області загинув побратим Олександр «Тор» Брага… просто немає слів… спочивай, друже. Вічна пам’ять, — написав товариш Денис Синоптик.

— Вічна пам’ять побратиму! «Торе», ти назавжди з нами. Співчуття рідним та близьким… — додав ще один товариш Юрій Мітяй.

Юрій розповів, що Олександр цікавився скандинавською міфологією, тому обрав позивний Тор - бог блискавки. До повномасштабної війни у батальйоні був інструктором інженерної справи, із застосування вибухових пристроїв. Організовував міські салюти, феєрверки. Сашко вів активний спосіб життя: поїздки мотоциклом, велосипедом.