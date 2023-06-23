Олександру Мельнику повинні змінити запобіжний захід з тримання під вартою, — рішення суду

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1 705 Коментарів: 1

22 червня Європейський суд з прав людини ЄСПЛ (Страсбург) виніс рішення щодо підозрюваного у справі вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва — Олександра Мельника. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив захисник Олександра Мельника, адвокат Руслан Лазоренко. Текст рішення є в розпорядженні редакції. Згідно з ним, Олександру Мельнику повинні змінити запобіжний захід з тримання під вартою.

— У рішенні Європейського суду з прав людини сказано, що на виконання рішення ЄСПЛ та відповідно до Конституції України й Кримінально-процесуального Кодексу України (КПК) Мельнику О.О. повинні змінити запобіжний захід з тримання під вартою на інший, не пов’язаний з позбавленням волі, — сказав Руслан Лазоренко.

Він зазначив, що відповідно до пункту 3, 4 ст. 5 Конвенції встановлена надмірна тривалість досудового тримання під вартою, надмірна тривалість судового розгляду тримання під вартою, а також порушення ст. 3 Конвенції в частині неналежного медичного лікування під час тримання під вартою та неналежні умови тримання під вартою під час транспортування. Таким чином ЄСПЛ присудив компенсацію Олександру Мельнику в розмірі 9750,00 євро.

У рішенні зазначено, що стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує право на свободу та особисту недоторканність, а тому є ключовим елементом захисту прав особи. Відповідно до ст. 8 КПК кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

«Додатковими заходами індивідуального характеру є відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який Стягувач мав до порушення Конвенції».

Отже, рішення ЄСПЛ не просто повинні безумовно й у повному обсязі виконуватись на території України як держави, що підписала Конвенцію про захист прав людини й основоположних свобод. Вони повинні стати реальним джерелом права у нашій країні та безпосередньо впливати на зміцнення її правової системи, але цього не відбувається, — йдеться в рішенні суду.

Руслан Лазоренко також зазначив, що на відміну від відшкодування матеріальної шкоди Європейський суд не вказує державі, які спеціальні заходи необхідно вжити щодо відновлення порушених прав заявника та стосовно запобігання подальшим порушенням, позаяк згідно з Конвенцією держави мають право самостійно обирати заходи індивідуального та загального характеру. Необхідність застосувати заходи індивідуального характеру на національному рівні додатково до відшкодування матеріальної й моральної шкоди розглядається Комітетом Міністрів у випадку, коли визнане за державою порушення продовжує мати негативні для заявника наслідки і їх не можна відшкодувати шляхом виплати грошової компенсації».

Рішення ЄСПЛ оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2022 року Європейський суд з прав людини визнав тримання під вартою ще одного підозрюваного Олександра Крижановського — незаконним

Нагадаємо, кримінальна справа, в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже понад 8 років.

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