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Надзвичайні новини, Убийство мэра Олега Бабаева

Не пройшло і 7 років: чому в Раді згадали про вбивство мера Кременчука Бабаєва

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 1 836

 

У Раді створять тимчасову слідчу комісію

У Верховній Раді створять тимчасову слідчу комісію з питань розслідування вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Про це стало відомо з виступу у Раді народного депутата Андрія Кожем’якіна.

Він нагадав, що Бабаєва вбили ще у 2014 році, але слідство досі не дало адекватних результатів.

- Підозру у вчинені кримінального правопорушення було пред’явлено 4 особам. Проте, з 2014 року судову справу так і не завершили. І не було винесено справедливе рішення щодо підозрюваного. Це дуже резонансне кримінальне провадження не розслідується та затягується. Пирятинський районний суд Полтавської області є 9-м судом, який сьогодні о 10 годині почав розглядати цю справу. Це повний судовий «беспредел», – зазначив Кожем’якін.

За його словами, розгляд справи у судах постійно затягується, відбуваються процедури відсторонення суддів, відвід присяжних. Починаючи з 2014, справу розглядали 6 суддівських колегій в 5 районних судах Полтавської області.

Зазначимо, що те, що про справу згадали в Раді після стількох років насторожує. Завдяки фотографам з Ради, є підстави підозрювати нардепа від БЮТ Кожемякіна у роботі в інтересах представника ОПЗЖ і найбагатшого колишнього міліціонера України Олександра Плужника.

 

Вчора, 1 грудня, у парламенті зробили фото переписки, яке оприлюднили у telegram-каналі «Через плечо» з підписом:

«Народный депутат Андрій Кожемякин, из фракции «Батьківщина», вирішує якесь питання для зашквареного бувшого керівника київського УБОЗУ Олександра Плужника (Плуга). Дуже цікаво, давайте разом подивимся в 10.15».

 

А ось що відповів представнику ОПЗЖ нардеп від БЮТ:

«Домовились зі Стефанчуком (новий голова Верховної Ради). Завтра вранці о 10-15 я з трибуни зроблю заяву».

Що сьогодні і сталося. Тепер є підстави побоюватися, що комісія буде не розбиратися у справі, а тиснути на суд. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд убийство Олега Бабаева Верховна Рада ТСК
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