Не пройшло і 7 років: чому в Раді згадали про вбивство мера Кременчука Бабаєва

У Верховній Раді створять тимчасову слідчу комісію з питань розслідування вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Про це стало відомо з виступу у Раді народного депутата Андрія Кожем’якіна.
Він нагадав, що Бабаєва вбили ще у 2014 році, але слідство досі не дало адекватних результатів.
За його словами, розгляд справи у судах постійно затягується, відбуваються процедури відсторонення суддів, відвід присяжних. Починаючи з 2014, справу розглядали 6 суддівських колегій в 5 районних судах Полтавської області.
Зазначимо, що те, що про справу згадали в Раді після стількох років насторожує. Завдяки фотографам з Ради, є підстави підозрювати нардепа від БЮТ Кожемякіна у роботі в інтересах представника ОПЗЖ і найбагатшого колишнього міліціонера України Олександра Плужника.
Вчора, 1 грудня, у парламенті зробили фото переписки, яке оприлюднили у telegram-каналі «Через плечо» з підписом:
А ось що відповів представнику ОПЗЖ нардеп від БЮТ:
Що сьогодні і сталося. Тепер є підстави побоюватися, що комісія буде не розбиратися у справі, а тиснути на суд.
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