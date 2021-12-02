Які нові правила введені для реєстрації місця проживання

З 1 грудня набрав чинності Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (прийнятий Верховною Радою України 05.11.2021 року).
Серед основних нововведень:
Закон також розширює способи звернення за послугами. Змінити місце проживання можна буде відвідавши орган реєстрації або ЦНАП, а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання за новими правилами говорили вчора під час чергового щотижневого навчання з підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП. Спікерами виступили керівники відділів ведення Реєстру територіальної громади Автозаводської і Крюківської районних адміністрацій Інна Супрун і Юлія Амеліна.
Акцент було зроблено на положеннях чинного законодавства, які регулюють реєстрацію/зняття з реєстрації:
Нагадуємо, що детальну консультацію фахівця з приводу замовлення всіх послуг, які надає відділ ведення Реєстру територіальної громади можна отримати у головному офісі ЦНАП (каб. 14): понеділок, середа з 9.00 до 11.00, вівторок, четвер з 14.00 до 17.00, п’ятниця з 14.00 до 16.00.
Враховуючи карантинні обмеження та з метою недопущення скупчення людей, приймання та консультування містян проводиться виключно за попереднім записом на точно призначений день і час за умови наявності жовтого або зеленого сертифікату про вакцинацію, або негативного тесту на COVID-19, дійсного впродовж 72 годин. Телефонуйте: 15-88, 0960971588, 0502551588. Для запису в електронну чергу ЦНАП рекомендуємо користуватися вайбер чатом за посиланням.
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