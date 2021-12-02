Які нові правила введені для реєстрації місця проживання

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 048

З 1 грудня набрав чинності Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (прийнятий Верховною Радою України 05.11.2021 року).

Серед основних нововведень:

запроваджено процедуру декларування місця проживання (перебування);

збільшено плату за реєстрацію/декларування місця проживання (перебування);

запроваджено можливість для мешканців ТОТ зареєструвати/задекларувати друге місце проживання (перебування) на підконтрольній уряду України території;

розмежовано правовідносини реєстрації/декларування місця проживання (перебування) і майнові правовідносини щодо житлової нерухомості;

розширено електронний обмін інформацією між органами влади, зокрема для спрощення доступу громадян до публічних послуг.

Закон також розширює способи звернення за послугами. Змінити місце проживання можна буде відвідавши орган реєстрації або ЦНАП, а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання за новими правилами говорили вчора під час чергового щотижневого навчання з підвищення кваліфікації адміністраторів ЦНАП. Спікерами виступили керівники відділів ведення Реєстру територіальної громади Автозаводської і Крюківської районних адміністрацій Інна Супрун і Юлія Амеліна.

Акцент було зроблено на положеннях чинного законодавства, які регулюють реєстрацію/зняття з реєстрації:

дітей віком від 14 до 18 років;

дітей-сиріт;

дітей, в яких один з батьків іноземець;

іноземців тощо.

Нагадуємо, що детальну консультацію фахівця з приводу замовлення всіх послуг, які надає відділ ведення Реєстру територіальної громади можна отримати у головному офісі ЦНАП (каб. 14): понеділок, середа з 9.00 до 11.00, вівторок, четвер з 14.00 до 17.00, п’ятниця з 14.00 до 16.00.

Враховуючи карантинні обмеження та з метою недопущення скупчення людей, приймання та консультування містян проводиться виключно за попереднім записом на точно призначений день і час за умови наявності жовтого або зеленого сертифікату про вакцинацію, або негативного тесту на COVID-19, дійсного впродовж 72 годин. Телефонуйте: 15-88, 0960971588, 0502551588. Для запису в електронну чергу ЦНАП рекомендуємо користуватися вайбер чатом за посиланням.